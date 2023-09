Ameriškega jamarja premaknili do baznega tabora 700 metrov pod površjem

Že od prejšnje sobote iz jame Morca na jugu Turčije poteka reševanje ameriškega raziskovalca Marka Dickeyja, ki je 1040 metrov pod zemljo začel bruhati kri in zbolel. V nedeljo so poškodovanca spravili do baznega tabora na 700 metrov pod zemljo, kjer sledi počitek, nato pa nadaljevanje poti proti površju. Celotna reševalna akcija bi lahko trajala 10 dni.

Na različnih mestih ob reševalni poti so postavili majhne zdravstvene bazne tabore, da se Dickey lahko odpočije med počasnim in napornim izvlekom. V normalnih razmerah bi izkušen jamar za pot na površje od kraja nesreče potreboval 15 ur, so poročali ameriški mediji.

Turške oblasti so sicer sporočile, da v reševalni akciji sodeluje 190 ljudi iz osmih držav, od tega je 153 strokovnjakov za iskanje in reševanje v jamah. Pred vhodom v jamo so reševalne ekipe postavile bazni tabor.

