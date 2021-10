Ameriški boj na požiralniku denarja

Kongres je v četrtek tik pred zdajci, kar je v sodobni politični krajini ZDA sedaj že navada, potrdil začasno financiranje vlade in se izognil zapiranju zveznih uradov in agencij. Za Evropejce težko razumljiv pojav, da javne službe prenehajo opravljati svoje delo, ali pa so ga zaposleni prisiljeni hoditi v službo brez plačila, ker parlament ni sprejel proračuna, je postal ameriška resničnost sredi sedemdesetih let. Takrat so kongresniki v času spora s predsednikom Richardom Nixonom v roke vzeli škarje in platno pri oblikovanju letnega proračuna. Ta je sedaj sestavljen iz dvanajstih ločenih zakonov, vsak obsega svoje področje, kongres pa jih mora do 1. oktobra (še ena ameriška posebnost, proračunsko leto namreč traja od oktobra do konca septembra) potrditi vseh ducat, da je delo vlade neokrnjeno.

Tudi po tej reformi je plačevanje računov potekalo brez večjih težav, čeprav omenjeni zakoni niso bili pravočasno potrjeni. Vladni finančniki so namreč domnevali, da bo kongres prej ali slej prišel do dogovora in so delo nadaljevali v skladu s postavkami iz prejšnjega proračuna. Toda ob koncu edinega mandata demokratskega predsednika Jimyja Carterja je njegov pravosodni minister Benjamin Civiletti spisal dve mnenji, po katerih takšna praksa ni v skladu z zakonodajo in postavil temelje za obračunavanja, ki so sledila. Od reforme v času Nixona je kongresu samo štirikrat uspelo pravočasno sprejeti vseh dvanajst proračunskih zakonov, preostalih 44 let so krpali z zakoni o začasnem financiranju. Po štetju raziskovalne službe ameriškega kongresa se je v slabega pol stoletja dvajsetkrat zgodilo, da kongresniki niso pravočasno sprejeli niti teh. Toda takšne luknje so bile ali pred Civilettijevima mnenjema in niso imele posledic ali pa so bile tako kratke, da niso resno vplivale na delo državnega aparata.



Štiri krize

Vse do 1994, ko je kongres preplavila "republikanska revolucija" Newta Gingricha, vplivnega poslanca iz Georgie. Stranka je s poenotenim volilnim nastopom prevzela večino v obeh domovih poslanskih domov, Gingrich in njegov krog pa so prinesli nov pristop k politiki – nenehen strankarski boj, nesramno zmerjanje političnih tekmecev, zatekanje k teorijam zarote in načrtno zaviranje delovanja kongresa in vlade, kadar si v opoziciji. Tako so naslednje leto uprizorili prvi dve ustavitvi dela vlade, ko v sporu s predsednikom Billom Clintonom niso potrdili ne proračunskih zakonov ne začasnega financiranja. Po oceni vladne službe za upravo in proračun je skupaj 26 dni nedelovanja zveznih javnih agencij in uradov povzročilo za 2,4 milijarde dolarjev (2,07 milijarde evrov) škode.