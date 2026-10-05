Ameriški bombniki zapustili britansko bazo

Umik se je zgodil le nekaj dni po resnem incidentu 27. septembra, ko je bila britanska policija obveščena o "treh sumljivih vozilih" v bližini letalske baze v Gloucestershiru. V bližini baze so sprva aretirali pet moških zaradi suma terorističnih kaznivih dejanj, nato pa so jih izpustili proti plačilu varščine. Pozneje so aretirali še šestega moškega, britanskega državljana iranskega porekla, ki so ga prav tako izpustili na prostost do nadaljnjega.
Nekaj dni po incidentu je premier Andy Burnham dejal, da obstajajo "močni znaki", da je bil v incident vpleten Iran, vendar podrobnosti ni navedel, Teheran pa je kakršno koli vpletenost odločno zanikal.
Sprva so v zgodnjih jutranjih urah aretirali pet moških, starih od 23 do 25 let, potem ko so policijo obvestili, da se proti bazi, ki jo upravljajo ameriške letalske sile (USAF), vozijo vozila. Vseh pet je bilo britanskih državljanov iz Londona. Aretirali so jih zaradi suma kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivnimi sredstvi, pozneje pa še zaradi suma pripravljanja terorističnega dejanja. Nato so jih izpustili na prostost do nadaljnjega, kar je policija označila za "preiskovalno odločitev", ki temelji na "izkušnjah in strategiji".
Šestega moškega, starega 25 let, so v četrtek aretirali v Londonu zaradi suma pripravljanja terorističnih dejanj. Protiteroristična policija je v soboto potrdila, da so tudi njega izpustili na prostost do nadaljnjega.
RAF Fairford ameriške letalske sile (USAF) že desetletja uporabljajo kot oporišče za izvajanje operacij. V zadnjih mesecih so z baze proti Bližnjemu vzhodu vzletali ameriški bombniki, potem ko je Združeno kraljestvo odobrilo ameriško prošnjo za njeno uporabo pri obrambnih napadih na Iran.
A Iran je nato sporočil, da je "vsaka baza, uporabljena za agresijo proti iranskemu ozemlju, legitimna tarča naših sil", zato so britanske oblasti sklepale, da je krivec prav Iran. Tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio je za Fox News poudaril, da je v incidentu "sodeloval tuji akter".
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