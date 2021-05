Ameriški CDC poziva ljudi: Ne poljubljajte perjadi

V Združenih državah Amerike beležijo več izbruhov okužbe s salmonelo, zato je tamkajšnji center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) izdal opozorilo, naj ljudje nimajo tesnega stika s perjadjo, denimo z objemanjem in poljubljanjem. To velja predvsem za otroke, saj je bila večina obolelih mlajša od petih let.

icon-expand Takšno početje je lahko nevarno, opozarja CDC. FOTO: Dreamstime V 43 zveznih državah ZDA se borijo z izbruhom salmonele, poroča britanski BBC. Po zdajšnjih podatkih je za hudo obliko okužbe zbolelo 163 ljudi. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je zato pozval ljudi, naj ne poljubljajo perjadi. Okužbe naj bi bile namreč povezane predvsem s tovrstnimi domačimi živalmi. Če poljubite okuženo kokoš ali piščanca, se lahko bakterije z živali prenesejo na vaša usta in zbolite, po poročanju BBC pojasnjuje CDC. "Tudi če je žival videti zdrava, je lahko prenašalka bolezni," še opozarjajo. Okužba s salmonelo navadno povzroči povišano telesno temperaturo, drisko, bolečine v želodcu in bruhanje. Večina ljudi okreva brez zdravljenja v bolnišnici, a hkrati so možni zapleti, ki pa lahko privedejo tudi do smrti. Po ocenah CDC zaradi okužb s salmonelo v ZDA vsako leto zboli približno 1,35 milijona ljudi, okoli 400 jih umre. icon-expand