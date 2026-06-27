Ameriški Centom objavil posnetek zadnjih napadov na Iran

Na posnetku, ki ga je ameriško centralno poveljstvo (Centcom) objavilo v petek, vidimo kako se po zračnem napadu zgodi eksplozija in v zrak dvigne oblak dima. Centcom je sporočil, da je ameriška vojska napadla iranske položaje za izstreljevanje projektilov in brezpilotnikov, pa tudi obalne radarske lokacije.
Napade na iranske cilje je ameriška vojska izvedla v bližini kraja Sirik.
Iranska državna televizija IRIB je poročala, da je bil v napadu zadet telekomunikacijski stolp.
Iran po napadih ZDA obsodil kršitve memoranduma o razumevanju
Iransko zunanje ministrstvo je v izjavi, ki so jo objavili državni mediji, obtožilo ZDA "očitne kršitve" memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Petkove ameriške napade na nadzorne objekte na južni obali Irana pa so iranske oblasti obsodile tudi kot kršitev Ustanovne listine Združenih narodov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Iransko zunanje ministrstvo je zalivske države pozvalo, naj "preprečijo, da bi se njihovo ozemlje uporabljalo za sovražne akcije", Združene narode in mednarodne organizacije pa k posredovanju zaradi ameriške kršitve mednarodnega prava.
Sporočilo je tudi, da so iranske oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske. Iranska revolucionarna garda je nato navedla, da je v odgovor na petkove ameriške napade njihova mornarica danes napadla položaje ameriške vojske blizu Hormuške ožine.
Ameriška vojska je v petek zvečer sporočila, da je v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini, za katerega krivi Iran, na južni iranski obali napadla iranska skladišča dronov in raket. Njeno poveljstvo na Bližnjem vzhodu je ob tem na omrežju X izpostavilo, da pomeni "neupravičena agresija iranskih sil proti trgovskim ladjam jasno kršitev prekinitve ognja" in "spodkopavanje svobodne plovbe".
Britanska pomorska agencija UKMTO je v četrtek prejela obvestilo, da je ladjo, ki je plula blizu obale Omana, zadel neznan izstrelek. Napad je povzročil škodo, a ni terjal žrtev. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek ta napad označil za "neumno kršitev premirja".
Revolucionarna garda je po poročanju španske tiskovne agencije EFE v četrtek sporočila, da so ukrepali, ker je ladja plula skozi Hormuško ožino po poti, ki ni dovoljena. Teheran je namreč pred tem ladje opozoril, naj potujejo le po poti, ki jo je določila iranska Uprava za ožino v Perzijskem zalivu (PGSA), saj da za preostale poti ne veljajo varnostna jamstva.
Revolucionarna garda je zaradi petkovega napada Washington danes tudi obtožila kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi podpisali 17. junija. Njegov cilj je končati vojno in ponovno odpreti Hormuško ožino. Strani sta nato začeli pogajanja za sklenitev celovitega mirovnega sporazuma, ki bi vključeval tudi iranski jedrski program.
Revolucionarna garda je izpostavila, da sta v memorandumu "organizacija in nadzor tranzita v Hormuški ožini v pristojnosti Irana" in da bodo "še obsežneje" odgovorili na vsak nov napad ZDA.