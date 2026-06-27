Ameriški Centom objavil posnetek zadnjih napadov na Iran

Na posnetku, ki ga je ameriško centralno poveljstvo (Centcom) objavilo v petek, vidimo kako se po zračnem napadu zgodi eksplozija in v zrak dvigne oblak dima. Centcom je sporočil, da je ameriška vojska napadla iranske položaje za izstreljevanje projektilov in brezpilotnikov, pa tudi obalne radarske lokacije.

Iranska državna televizija IRIB je poročala, da je bil v napadu zadet telekomunikacijski stolp.

Iransko zunanje ministrstvo je v izjavi, ki so jo objavili državni mediji, obtožilo ZDA "očitne kršitve" memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Petkove ameriške napade na nadzorne objekte na južni obali Irana pa so iranske oblasti obsodile tudi kot kršitev Ustanovne listine Združenih narodov, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Iransko zunanje ministrstvo je zalivske države pozvalo, naj "preprečijo, da bi se njihovo ozemlje uporabljalo za sovražne akcije", Združene narode in mednarodne organizacije pa k posredovanju zaradi ameriške kršitve mednarodnega prava.

Sporočilo je tudi, da so iranske oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske. Iranska revolucionarna garda je nato navedla, da je v odgovor na petkove ameriške napade njihova mornarica danes napadla položaje ameriške vojske blizu Hormuške ožine.

Ameriška vojska je v petek zvečer sporočila, da je v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini, za katerega krivi Iran, na južni iranski obali napadla iranska skladišča dronov in raket. Njeno poveljstvo na Bližnjem vzhodu je ob tem na omrežju X izpostavilo, da pomeni "neupravičena agresija iranskih sil proti trgovskim ladjam jasno kršitev prekinitve ognja" in "spodkopavanje svobodne plovbe".