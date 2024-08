Ameriški dezerter, ki je pobegnil v Severno Korejo, bo priznal krivdo

OGLAS

Ameriška vojska je zoper njega podala 14 obtožnic, a priznal naj bi jih King le pet. "Za preostale obtožbe, ki jih bo vojska umaknila in zavrnila, se bo izrekel za nedolžnega," je dejal njegov odvetnik na BBC. Zaslišanje za priznanje krivde in izrek kazni bo potekalo 20. septembra v vojaškem oporišču Fort Bliss v Teksasu. "Pojasnil bo, kaj je storil, odgovoril na vsa vprašanja o tem, zakaj priznava krivdo, in bo obsojen," je dodal odvetnik. Po njegovih besedah je King hvaležen za vso podporo svoje družine in prijateljev ter vseh tistih, ki ga na podlagi obtožb niso vnaprej obsojali. Med obtožbami, ki naj bi bile v okviru sporazuma umaknjene, je sicer tudi posedovanje otroške pornografije.

Travis King FOTO: AP icon-expand

King je v ameriški vojski od januarja 2021 in je bil v Južni Koreji v okviru rotacije enote, ko se je odločil, da med civilnim ogledom obmejne vasi vkoraka v Severno Korejo. Pred tem je že v Južni Korejo odslužil dva meseca pripora zaradi obtožb, da je napadel dve osebi in poškodoval policijski avto. Iz pripora je bil nato izpuščen le osem dni, preden je vstopil v Severno Korejo. Tudi tam je bil nekaj časa pridržan, dogovor o njegovi izpustitvi je uspelo skleniti švedskim uradnikom, ki so ga pripeljali do severnokorejske meje s Kitajsko. O tem, kako so z njim v Severni Koreji ravnali in zakaj je tja sploh pobegnil, je zelo malo znanega. Korejska državna tiskovna agencija je sporočila, da je King pojasnil, da je vstopil v Severno Korejo, ker je v ameriški vojski podvržen nečloveškemu maltretiranju in rasni diskriminaciji, King naj bi tudi dejal, da želi ostati v Severni Koreji.

King ni edini Američan, ki je pobegnil v Severno Korejo Nedovoljeni prehodi čez demilitarizirano območje, ki ločuje obe državi, so izjemno redki. A King še zdaleč ni edini človek, ki je prebegnil v to državo. Leta 1962 je vojak ameriške vojske James Joseph Dresnok prav tako prečkal demilitarizirano območje in tam živel do svoje smrti, nastopil je celo v številnih severnokorejskih filmih. Eden bolj znanih je tudi Charles Jenkins, ameriški vojak, ki je med služenjem v Južni Koreji leta 1965 prebegnil na drugo stran. Severna Koreja ga je kasneje uporabljala za propagando in ga predstavljala v raznih letakih in filmih. Tam se je tudi poročil z Japonko, ki so jo ugrabili severnokorejski agenti. Njegova žena se je leta 2002 vrnila na Japonsko, dve leti kasneje pa se ji je pridružil še Jenkins in se predal ameriškim oblastem. Bil je nečastno razrešen in obsojen na 25 dni v ameriškem vojaškem zaporu na Japonskem.

Severna Koreja FOTO: Profimedia icon-expand