Ameriški diplomat, ki je 40 let vohunil za Kubo, obsojen na 15 let zapora

Za spoštovanega, razgledanega, nekoliko konservativnega a inteligentnega je veljal 73-letni Manuel Rocha, a je ob tem več kot štiri desetletja deloval kot tajni agent kubanske obveščevalne službe. Pod površjem je namreč skrival velike simpatije do komunistične Kube.

"Priznam krivdo," je dejal Rocha sodnici ameriškega okrožnega sodišča in dodal, da se zaveda resnosti svojih dejanj. Podrobnosti o tem, kaj točno je Rocha naredil, da bi pomagal Kubi bodo sicer ostale tajne, tožilci namreč niso niti sodnici zaupali vseh podatkov. Med neodgovorjenimi podatki ostaja tudi vprašanje, kaj je sploh spodbudilo FBI, da je začel preiskavo Roche toliko let po njegovi upokojitvi.

Obtožbe so praktično osupnile ameriško javnost, obveščevalne agencije pa so nemudoma sprožile nujno oceno škode, da bi ugotovili, katere skrivnosti bi lahko posredoval človek, ki je imel dostop do vrste občutljivih podatkov. Deloval je namreč kot veleposlanik v Boliviji, odpravnik poslov v Buenos Airesu in namestnik vodje oddelka za interese ZDA v Havani, de facto veleposlaništva Washingtona na Kubi.