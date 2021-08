Ameriški diplomati v Nemčiji kažejo znake havanskega sindroma

Kot pravi, je o podobnih primerih v zadnjem času poročalo več ameriških diplomatov v nekaterih drugih evropskih državah. Julija je denimo ameriška vlada sporočila, da preiskujejo vrsto zdravstvenih težav pri svojih diplomatih v avstrijski prestolnici. Več kot 20 uslužbencev ameriške vlade, ki so bili nastanjeni na Dunaju, je namreč od januarja letos poročalo o simptomih, ki so značilni za havanski sindrom. V mestu so sicer takrat potekali pogovori med Iranom in ZDA glede poskusa oživitve iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015.

Zdaj pa prvič o tem skrivnostnem sindromu, ki prizadane diplomate, poročajo iz Nemčije. Zanimivo je, da sta omenjena diplomata delala na področjih, ki so povezana z Rusijo; med drugim sta se ukvarjala z vprašanji kibernetske varnosti, izvozom plina in političnim vmešavanjem.

Predstavnik nemškega zunanjega ministrstva je dejal, da je ministrstvo seznanjeno s poročili, a da več informacij nimajo.

Če se bo izkazalo, da gre pri ameriških diplomatih dejansko za havanski sindrom, bo to prvič, da se je ta pojavil v članici Nata, ki ima na svojih tleh ameriško bazo in njihovo jedrsko orožje.

Kaj je havanski sindrom?

Havanski sindrom so sicer prvič zaznali na Kubi med letoma 2016 in 2017. Ameriški in kanadski diplomati ter njihove družine, ki so bivali v Havani, so se takrat pritoževali nad nepojasnjenimi simptomi, kot so nenehna utrujenost, hudi glavoboli, vrtoglavica, slabost, krvavenje iz nosu, izguba ravnotežja in sluha, tesnoba in t. i. kognitivna megla. Simptomi so se začeli pojavljati po tem, ko so ponoči slišali piskajoče zvoke.

ZDA so zatem umaknile del diplomatskega osebja, Kubo pa so obtožile "zvočnega napada". Poznejša raziskava je leta 2019 ugotovila "možganske anomalije" pri diplomatih, ki so zboleli. Kubanske oblasti so vse obtožbe zavračale.