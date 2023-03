Ameriški droni po incidentu z Rusijo znova letijo nad Črnim morjem

Reuters navaja dva ameriška uradnika, ki pravita, da je nad Črnim morjem znova poletelo ameriško izvidniško brezpilotno letalo RQ-4 Global Hawk. Gre za prvo takšno misijo po torkovem uničenju njihovega drona, a Pentagon je že v preteklih dneh poudaril, da incident Washingtonu ne bo preprečil nadaljevanja letov z brezpilotnimi letali.

Uničenje ameriškega brezpilotnega letala MQ-9 v torek je bil sicer prvi neposredni ameriško-ruski incident od začetka vojne v Ukrajini, zaradi česar so se že tako napeti odnosi med Washingtonom in Moskvo le še poslabšali. Obe državi namreč krivdo za strmoglavljenje brezpilotnika pripisujeta druga drugi.

Rusija je obtožbe ZDA, da sta ruski lovski letali Su-24 ravnali nepremišljeno in nevarno ter da sta s svojim manevriranjem in trkom v dron poskrbeli za njegovo uničenje, zanikala. Namesto tega so strmoglavljenje drona pripisali ostremu manevriranju Američanov. V petek je sicer rusko obrambno ministrstvo ruskima pilotoma, ki sta v času incidenta pilotirala bojni letali, podelilo posebno odlikovanje.