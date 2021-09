Ameriški general razkril, da Trump ni nikoli nameraval napasti Kitajske

"Prepričan sem, da predsednik Trump ni nameraval napasti Kitajcev. Bila je moja neposredna odgovornost, da to sporočim Kitajcem," je v torek povedal Mark Milley za senatski odbor za oborožene sile. "Moja naloga takrat je bila deeskalacija razmer. Moje sporočilo je bilo vedno dosledno: 'Ostanite mirni, mirni in deeskalirajte. Ne bomo vas napadli'."

Milley se je moral zagovarjati potem, ko so se v javnosti pojavile informacije, da je dvakrat poklical kitajskega generala Li Zučenga in mu zagotavljal, da ZDA ne bodo šle v vojno s Kitajsko. Podrobnosti o klicih so bili prvič objavljene v odlomkih iz nedavno izdane knjige "Nevarnost", novinarjev Washington Posta Boba Woodwarda in Roberta Coste.

Nekateri ameriški zakonodajalci so dejali, da je Milley prekoračil svoja pooblastila, in pozvali predsednika Joea Bidna, naj ga odpusti. Donald Trump je Milleyja označil za izdajalca ter "popolnega norca" in dejal, da mu Milley nikoli ni povedal o klicih na Kitajsko. Milley je dejal, da so bili klici 30. oktobra in 8. januarja v celoti usklajeni s tedanjimi obrambnimi sekretarji in drugimi ameriškimi agencijami za nacionalno varnost. Rekel je tudi, da so takšne komunikacije med vojskama ključne za preprečevanje vojne med velikimi silami, ki imajo jedrsko orožje.

Klica sta se zgodila v burnih zadnjih mesecih Trumpovega predsedovanja, zadnji dva dni po vdoru množice Trumpovih podpornikov na Kapitol. Milley je dejal, da je oktobrski klic opravil po navodilih takratnega načelnika obrambe Marka Esperja, drugega pa na zahtevo Kitajcev. Uskladil ga je z uradom takratnega ministra za obrambo Chrisa Millerja, je povedal. Dejal je tudi, da se je v tistem času pogovarjal tudi z Nancy Pelosi. "Poklicala me je in poizvedovala o predsednikovih možnosti za aktivacijo jedrskega arzenala. Poskušal sem ji zagotoviti, da gre potencialna uporaba jedrskega orožja skozi zelo poseben, premišljen in kompleksen proces. Predsednik orožja ne more izstreliti sam, zato ni možnosti za protizakonito, neavtorizirano ali slučajno aktivacijo jedrskega orožja."