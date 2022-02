Ameriški heker: Odgovoren sem za izpade interneta v Severni Koreji

Heker P4x je v intervjuju za revijo Wired povedal, da je bil zaradi napada leta 2021 jezen in razočaran, saj ameriške oblasti po njegovi oceni niso ukrepale. Severna Koreja je skušala v napadu ukrasti hekerska orodja, to pa je heker, kot trdi sam, uspešno preprečil, poroča The Independent.

V zadnjih tednih januarja so opazovalci poročali o težavah z internetnim dostopom v Severni Koreji. Izpadi internetne povezave, čeprav občasni, so bili zelo moteči, zgodili pa so se v času, ko so v državi testirali nove raketne sisteme.

V Severni Koreji ima sicer zelo malo prebivalcev dostop do interneta, spletne strani pa so večinoma preplavljene z vladno propagando.