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Ameriški Ice aretiral državnega policista

Madison, 07. 11. 2026 10.50 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA K.H.
Carl Aaron Van Der Merwe

Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine so na letališču v zvezni državi Wisconsin aretirali 21-letnega državnega policista Carla Aarona Van Der Merweja. Ta sicer ima veljavno dovoljenje za delo v ZDA, vendar njegova prošnja za azil še ni rešena.

Carl Aaron Van Der Merwe prihaja iz Južne Afrike, ki je praktično edina država na svetu, iz katere vlada predsednika Donalda Trumpa še sprejema begunce in prosilce za azil. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine (Ice) so ga prijeli, ko je čakal na vkrcanje na notranji let na regionalnem letališču Dane County v Madisonu. Poslali so ga v center za pridržanje tujcev v mestu Juneau v Wisconsinu.

Njegovi odvetniki iz odvetniške pisarne Christopher & De Leon so sporočili, da je policist agentom pokazal veljavno delovno dovoljenje in jim pojasnil, da je njegova prošnja za azil še v postopku. Po njihovih navedbah agentov to ni zanimalo.

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Van Der Merwe je v ZDA zakonito prišel kot mladoletnik marca 2019, starši pa so zanj vložili prošnjo za azil. Kot državni policist je zaposlen eno leto.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je za NBC News sporočilo, da dovoljenje za delo ali nerešena prošnja za azil sama po sebi ne pomenita zakonitega statusa v ZDA. Dovoljenje za bivanje v ZDA naj bi aretiranemu poteklo že septembra 2019.

"V nasprotju z zakoni naše države je ostal v ZDA po poteku dovoljenega bivanja," je navedlo ministrstvo in dodalo, da bo Van Der Merwe med pravnim postopkom ostal v priporu.

Odvetnik Marc Christopher je aretacijo svojega klienta označil za nečloveško in sramotno.

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aretacija ICE zda državni policist

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Ameriški Ice aretiral državnega policista

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KOMENTARJI5

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SLObunkeljn
07. 11. 2026 12.24
Ne moreš verjeti kako butasti morajo biti pripadniki ICE, da zaprejo policista.
Odgovori
0 0
brabusednet
07. 11. 2026 12.12
Pri nas bi ga levičarji v parlament skrili.V ZDA pa zakon velja za vse enako a ne levičarji vi pa po politični opciji delate.
Odgovori
-1
1 2
enajstdvanajst1
07. 11. 2026 12.04
ČE MU JE LETA 2019 POTEKEL VIZUM POTEM JE NEZAKONITO V USA NE VEM V ČEM JE PROBLEM??
Odgovori
+1
3 2
Slovenska pomlad
07. 11. 2026 11.37
Fašizem
Odgovori
+0
2 2
M_teoretik
07. 11. 2026 11.06
Ta Ice bo še Melanio deportirov!?
Odgovori
+9
11 2
TheD83
07. 11. 2026 12.10
v Avstrijo?
Odgovori
+2
2 0
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