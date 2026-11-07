Ameriški Ice aretiral državnega policista

Njegovi odvetniki iz odvetniške pisarne Christopher & De Leon so sporočili, da je policist agentom pokazal veljavno delovno dovoljenje in jim pojasnil, da je njegova prošnja za azil še v postopku. Po njihovih navedbah agentov to ni zanimalo.

Carl Aaron Van Der Merwe prihaja iz Južne Afrike, ki je praktično edina država na svetu, iz katere vlada predsednika Donalda Trumpa še sprejema begunce in prosilce za azil. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine (Ice) so ga prijeli, ko je čakal na vkrcanje na notranji let na regionalnem letališču Dane County v Madisonu. Poslali so ga v center za pridržanje tujcev v mestu Juneau v Wisconsinu.

Van Der Merwe je v ZDA zakonito prišel kot mladoletnik marca 2019, starši pa so zanj vložili prošnjo za azil. Kot državni policist je zaposlen eno leto.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je za NBC News sporočilo, da dovoljenje za delo ali nerešena prošnja za azil sama po sebi ne pomenita zakonitega statusa v ZDA. Dovoljenje za bivanje v ZDA naj bi aretiranemu poteklo že septembra 2019.

"V nasprotju z zakoni naše države je ostal v ZDA po poteku dovoljenega bivanja," je navedlo ministrstvo in dodalo, da bo Van Der Merwe med pravnim postopkom ostal v priporu.

Odvetnik Marc Christopher je aretacijo svojega klienta označil za nečloveško in sramotno.