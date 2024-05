"Pozor, zaposlenim na veleposlaništvih ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Francije in Poljske je omogočen ogled zajete opreme držav članic Nata mimo vrste," piše na obvestilu obiskovalcem razstavnega območja na hribu Poklonaja v Moskvi. 1. maja so namreč ruske oblasti za obiskovalce odprle razstavo zajete in uničene vojaške opreme zahodne izdelave - skupno več kot 800 kosov. Največ pozornosti so pritegnili ameriški M1A1 Abrams in nemški Leopard 2A6 ter še nekaj drugih oklepnih vozil in manjši kosi orožja in vojaške opreme.

Vojaška pomoč, ki jo je zahod namenil Ukrajini za boj proti ruski invaziji, po zadnjih podatkih, ki jih navaja CNN, znaša 118 milijard dolarjev (110 milijard evrov). V več paketih, večina jih je na bojišče dospela pred lansko poletno ukrajinsko ofenzivo, so poleg letal, protiletalskih in mobilnih raketnih sistemov, streliva ter drugega orožja, prednjačila oklepna vozila. Z njimi naj bi ukrajinske enote, ki so se za rokovanje z naprednejšim orožjem izmojstrile v državah članicah Nata, prodrle do azovskega morja in naprej do Krima. Toda zaradi utrjene obrambe, "nepričakovane odločnosti" ruskih enot in pomanjkanja letalskih zmogljivosti je ofenziva zastala le nekaj kilometrov od izhodiščnih položajev, bojišče v Zaporožju pa je bilo posuto z uničenimi tanki in oklepniki.

Te je ruska vojska več mesecev evakuirala z bojišča in jih zbirala za prvomajsko predstavitev v Moskvi. Opremi iz Zaporožja se je pridružila tudi oprema iz Donbasa, kjer ruska vojska v zadnjih tednih beleži vse hitrejše napredovanje. Tam so se prvič v boj vključili ameriški tanki Abrams. Vsaj pet jih je v nekaj dneh ostalo uničenih ali močno poškodovanih na bojnem polju, ukrajinsko poveljstvo pa naj bi jih zaradi izpostavljenosti dronom in protitankovskem orožju sklenilo začasno umakniti iz boja, je pred dnevi poročal AP. Nekaj kilometrov zahodno od Avdejevke je tako Rusija prišla do še ene trofeje.

Nabor uničenega in zaplenjenega orožja, okrog 800 enot, so Rusi sklenili predstaviti na Poklonaja gori, v Parku zmage. Hrib se nahaja zahodno od središča Moskve, pri izbiri lokacije in imena pa je bila zelo pomembna simbolika. Ime hriba namreč izhaja iz glagola "pokloniti se", saj naj bi to storili vsi, ki so se prestolnici približevali z zahoda. Med francosko invazijo na Rusijo leta 1812 je bil to kraj, kjer je Napoleon zaman čakal, da mu bodo Rusi predali ključe Kremlja. Leta 1943 so Sovjeti v tem parku razstavili več kosov zaplenjene nemške opreme na vzhodni fronti.

Rusko ministrstvo za obrambo je ob otvoritvi letošnje razstave sporočilo, da "se zgodovina ponavlja". Ker je Sovjetska zveza v drugi vojni izgubila skoraj 30 milijonov ljudi - med žrtvami je bilo poleg entničnih Rusov tudi veliko drugih sovjetskih narodov -, in ker oblast gradi patriotska čustva tudi z ohranjanjem spomina na Veliko domoljubno vojno, kot ji pravijo, je ekshibicija v Parku zmage na sončen prvomajski dan privabila na deset tisoče ljudi, ki so si želeli ogledali vojaške trofeje zahodne izdelave. Po poročanju državne delevizije Rossija 1 je zvezda razstave pričakovano ameriški Abrams. Z bojišča so težkokategornika pripeljali tik pred odprtjem ogleda.

V Rusiji so pred dnevi v eni izmed trgovinskih verig za ceno 749 rubljev (7,53 evra) tudi začeli prodajati čokoladne torte v obliki ameriškega tanka.

Veliko pozornosti je zaradi zgodovinski paralel in hval pred prihodom na bojišče pritegnil tudi nemški Leopard 2A6. Po pregledu enega od teh tankov lansko leto je namreč nekdanji ukrajinski minister za obrambo Aleksej Reznikov spraševal :"oprostite, v kateri smeri je Moskva?" Med kosi zaplenjene opreme so tudi britanski oklepniki Mastiff, Saxon in Husky, ameriški Bradley, švedski CV90, finska Patria XA-180, avstralski Bushmaster, francoski 'tank na kolesih' AMX-10RC. Razstavljenih je tudi nekaj vozil ukrajinskih proizvodnje in modifikacij, kot so oklepniki Kozak-2, Triton, Varta, Bulat in tank T-64BV.

Tovrstne razstave seveda služijo v propagandne namene, tako za domače kot tuje občinstvo. Nekaj razstav uničene ruske opreme so si v zadnjih dveh letih tako lahko ogledali tudi Ukrajinci, odmevala pa je predvsem postavitev zaplenjenega ruskega tanka T-72 pred ruskim veleposlaništvom v Berlinu.