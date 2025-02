Ameriški Jud streljal na dva izraelska turista: zamenjal ju je za Palestinca

27-letnik, ki je osumljen dvojnega umora, je preiskovalcem ob aretaciji povedal, da je med vožnjo "videl dva Palestinca in začel streljati ter ju oba ubil" , poroča britanski The Guardian . Oblasti niso potrdile, ali sta bili žrtvi dejansko Palestinca, a lokalni časnik Miami Herald poroča, da sta bili tarči pravzaprav dva izraelska turista, 20-letni Ari Rabey in njegov oče.

Mordechai Brafman se je v soboto okoli 21.30 ustavil na cesti, izstopil iz svojega poltovornjaka in s polavtomatsko pištolo začel streljati proti vozilu, ki ga je pred tem prehitel. Proti vozilu, v katerem sta bili dve osebi, je izstrelil kar 17 nabojev. Pri tem je eno osebo zadel v levo ramo, drugo pa je izstrelek oplazil po levi podlakti. Napad so ujele tudi varnostne kamere.

Rabey je na svojem profilu na Facebooku objavil posnetke s kraja in iz bolnišnice ter fotografijo prerešetanega vozila. "Oče in jaz sva preživela poskus umora z antisemitskim ozadjem," je zapisal ob objavi. V zapisu je še dodal: "Smrt Arabcem."

Svet za ameriško-islamske odnose v Floridi je pozval, naj omenjeni primer obravnavajo tudi kot zločin iz sovraštva. "Zelo ironično in zgovorno je, da imata tako domnevni proizraelski storilec kot proizraelska žrtev streljanja v Miami Beachu rasistična protipalestinska stališča," je dejal direktor organizacije Nihad Awad. "To je le najnovejši primer sovraštva, ki je uperjeno proti skupnosti ameriških Palestincev v tej državi in proti Palestincem v njihovi domovini. Oblikovalci politik v naši državi bi morali prenehati podpihovati protipalestinsko sovraštvo, ki je privedlo do genocida v Gazi in sovražnih zločinov v Ameriki," je poudaril.