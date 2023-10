Ameriški kongres prvič v zgodovini odstavil svojega predsednika

Demokrati, ki so v opoziciji, so januarja skupinsko glasovali proti McCarthyju in tudi tokrat so glasovali za njegovo odstavitev z utemeljitvijo, da reševanje državljanske vojne med republikanci ni njihova naloga, McCarthyju pa ne zaupajo dovolj.

Težave so se napovedovale že maja, ko je McCarthy s predsednikom ZDA Joejem Bidnom dosegel dogovor o proračunu in meji javnega dolga, kar Gaetzu in nekaterim kolegom ni bilo všeč. Podobno dogovor ni bil všeč niti Trumpu, ki je do sobote pozival republikance v kongresu, naj ne omogočijo nadaljevanja financiranja vlade.

Izvor težav pa je v maratonskem januarskem glasovanju o izvolitvi McCarthyja na položaj, ko je ta med drugim privolil, da lahko le en sam kongresnik sproži postopek za njegovo odstavitev. To je bila koncesija Gaetzu in kolegom iz tako imenovane poslanske skupine svoboda, da so omogočili McCarthyjevo izvolitev.

McCarthy si je po izvolitvi na položaj določil kongresnika, ki ga bo zamenjal kot vršilec dolžnosti do izvolitve novega, če sam ne bo mogel več opravljati svojega dela. To je zmerni 47-letni republikanec iz Severne Karoline Patrick McHenry.

Ta bo sedaj vodil predstavniški dom kongresa, dokler se ne izvoli nov predsednik, pri čemer za zdaj ni nobenega očitnega kandidata, ki bi mu to lahko uspelo.