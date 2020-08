Ameriški kongres zaradi predvolilnih zapletov okrog pošte na izredno zasedanje

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je zato v nedeljo zvečer prekinila kongresne počitnice in poslance poklicala nazaj v Washington.

Pelosijeva je poslance v Washington poklicala na glasovanje o predlogu zakona, s katerim naj bi prepovedali vsakršne spremembe delovanja pošte do konca novembrskih predsedniških volitev. V torek bodo demokrati pred poštnimi izpostavami izražali protest proti politiki Trumpove vlade, ki da želi ohromiti pošto pred predsedniškimi volitvami. Odbor za vladni nadzor in reforme predstavniškega doma je za 24. avgusta sklical izredno zaslišanje generalnega poštarjaLouisa DeJoyja in drugih vodilnih ameriške pošte zaradi skrbi, da zavezniki predsednika ZDADonalda Trumpa spodkopavajo integriteto volitev.

Trumpov donator DeJoy je prišel na čelo ameriške pošte junija letos, predsednik pa mu je uradno dal nalogo, naj naredi pošto bolj dobičkonosno, čeprav gre za podjetje, ki opravlja javno službo in ne temelji na dobičku. De Joy je skrajšal nadure, omejil transport pošte, zmanjšal dostavo pošte po koncu delovnega časa, odstranjuje sortirne stroje in celo poštne nabiralnike po ZDA. Vse to je pripeljalo do še večjih zamud pri dostavi pošte kot običajno.

Zaradi koronavirusa naj bi volitve potekale prek pošte

To se dogaja v predvolilnem času, ko številne zvezne države ZDA širijo možnosti za volitve po pošti zaradi pandemije koronavirusa. Center za nadzor nad boleznimi (CDC) Američanom zaradi zdravja priporoča, naj raje glasujejo po pošti.

Trump in njegovi zavezniki pa trdijo, da so volitve po pošti prevara, ki bo koristila demokratom. Skupaj s prvo damoMelanio Trump sta sicer glasovala po pošti na strankarskih volitvah Floride, kjer imata novo stalno bivališče. Trump je minuli četrtek priznal, da blokira dogovor o novem paketu zvezne proračunske pomoči zaradi pandemije, ker demokrati zahtevajo nekaj milijard dolarjev za pošto, ki brez tega ne bo prenesla dodatnega bremena pred volitvami.

V finančno podporo poštnim storitvam Američani kupujejo znamke in drugo trgovsko blago. Na spletni strani ameriške pošte USPS ponujajo od jopic, majic, kostumov za pse, torb pa vse do znamk in igrač, poroča CNN.

Demokrati: Trump skuša sabotirati volitve

"Predsednik ZDA dela vse, kar lahko, da zatre glasove, oteži pravočasno volilno udeležbo po pošti v času, ko bodo ljudje tvegali življenja na voliščih,"je dejal senator iz Vermonta Bernie Sanders.

Demokrati poudarjajo, da se Trump zaveda zaostanka za njihovim kandidatom Josephom Bidnom v anketah, zaradi česar skuša sabotirati volitve. "To, kar dela DeJoy, je huda grožnja integriteti volitev in naši demokraciji. DeJoy je sostorilec volilne prevare s predsednikovo kampanjo," so sporočili kongresni demokrati, ki pravijo, da bodo DeJoya 24. avgusta privedli na zaslišanje s policijo, če ne bo šlo drugače.

Trump je v soboto DeJoyja podprl, ko ga je označil za nadarjenega, saj da želi "narediti pošto spet veliko". Obenem pa je dejal, da ne ve nič o tem, kaj DeJoy dela. Trumpov šef kabineta Mark Meadowsje v nedeljo zatrdil, da se predsednik ne bo vpletal v legitimno oddajo glasovnic po pošti.

Več držav razmišlja o pravnih ukrepih zoper Trumpove administracije

Več držav pravi, da razmišljajo o pravnih ukrepih zoper Trumpove administracije in poštni službi Združenih držav Amerike, da bi jim preprečili uporabo novih operativnih sprememb, ki bi lahko upočasnile poštne storitve. Hitre storitve so pomembne za prihajajoče volitve, ki se bodo močno zanašale prav na glasovanje po pošti.

Vsaj šest držav, vključno s Koloradom, Severno Karolino in Virginijo, naj bi se seznanjalo z možnimi pravnimi ukrepi proti administraciji. Generalna državna tožilka Massachusettsa Maura Healey je glede naslednjih korakov morebitnih pravnih ukrepov v stiku tudi z drugimi generalnimi tožilci. "Ne bomo spregledali Trumpovih očitnih poskusov, da bi spodkopal integriteto naših volitev. Raziskujemo vse možnosti, ki so na voljo za zagotovitev štetja glasov vseh," je v nedeljo po poročanju CNNzagotovila Healey.