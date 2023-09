Ameriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje

Ameriški kongresnik Doug Lamborn je hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću in ameriškemu državnemu sekretarju Anthonyju Blinknu poslal pismo, v katerem hrvaške institucije obtožuje blokiranja ameriških investicij, korupcije in proruskega delovanja. Na začetku pisma kongresnik, ki prihaja iz vrst republikanske stranke in trenutno zaseda svoj peti zaporedni mandat, jasno navede razloge pisanja. "Pišem vam glede oviranja ameriških investicij na Hrvaškem, pa tudi glede globoko zakoreninjenih sistemov korupcije, ki omogoča prihod ruskega vpliva v našo zaveznico," zapis povzema hrvaški N1. Prepričan je, da zato hrvaška potrebuje nadaljnji razvoj, s katerim bi odprla trg in "državo osvobodila korupcije".