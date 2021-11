Ameriški kongresnik slovenskega rodu Paul Gosar sprožil vihar na Twitterju

Demokratska poslanka Alexandria Ocasio-Cortez je v svojem odzivu zapisala, da je Gosar "grozljiv predstavnik" ameriškega parlamenta, "a jo bo spet odnesel brez posledic", saj uživa podporo vodje republikancev v predstavniškem domu Kevina McCarthyja.

Paul Gosar je ob deljenju videa na Twitterju zapisal: "Ali imamo kakšne oboževalce risank tukaj?" V posnetku, ki je na družbenih omrežjih sprožil pravi vihar, je upodobljen kot glavni junak, ki izza hrbta z mečem napade velikana z obrazom Ocasio-Cortezeve. Ta se po napadu sesuje na tla. V drugem prizoru Gosar leti po zraku in zamahne z dvema mečema proti liku z obrazom ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Gosar je po številnih kritikah dejal, da "nikakor ne podpira nasilja do katerega koli člana kongresa ali do predsednika Bidna", češ da video le "simbolizira bitko za dušo Amerike". Gosar je namreč velik nasprotnik priseljevanja in to naj bi bil tudi vzrok za nastanek spornega posnetka. "Gre za prikaz boja glede politike priseljevanja," trdi kongresnik.

Republikanski kongresnik slovenskega rodu iz Arizone je sicer uvrščen tudi med republikance, ki so s svojim obnašanjem prispevali k januarskemu napadu na kongres, zaradi česar je del njegove družine takrat zahteval, naj se ga odstrani iz kongresa.