Ameriški kongresniki izvršnega direktorja TikToka zasliševali skoraj pet ur

Izvršnega direktorja TikToka Šova Dzi Čeva so v četrtek v ameriškem kongresu zasliševali kar štiri ure in pol. Pred kongresom je stalo že več vodij tehnoloških podjetij in gotovo jim ni bilo prizaneseno. A kot so izpostavili mnogi, je pri tokratnem zaslišanju izstopala vztrajnost zasliševalcev, ki so bili pri zastavljanju vprašanj ostri, nekateri že na meji nesramnosti.

Kot poroča BBC, niso popustili ne demokrati ne republikanci. A BBC-jevi novinarji so uspeli med občasno kar frustrirajočim zaslišanjem razbrati tudi nekaj novih informacij. Čevovi otroci ne uporabljajo TikToka Na neki točki zaslišanja je demokratska kongresnica Nanette Barragan Čeva vprašala, ali njegovi otroci uporabljajo TikTok. Pojasnil je, da njegovi otroci aplikacije ne uporabljajo, ker živijo v Singapurju, kjer različica TikToka za otroke, mlajše od 13 let, ni na voljo. Čev je pojasnil, da je otroška različica aplikacije na voljo v ZDA in da bi jo svojim otrokom dovolil uporabljati, če bi bili v Ameriki. icon-expand Šov Dzi Čev FOTO: AP Inženirji družbe ByteDance na Kitajskem imajo dostop do nekaterih podatkov iz ZDA Čev je ves čas govoril o politiki, imenovani "Project Texas", ki bo vse podatke v ZDA shranjevala pod nadzorom ameriškega podjetja Oracle. Vendar projekt Texas še ne deluje v celoti. Čev je tako potrdil, da imajo inženirji družbe ByteDance na Kitajskem trenutno dostop do podatkov. "Zanašamo se na globalno interoperabilnost, kitajski inženirji imajo dostop do podatkov," je dejal. To je bilo priznanje, h kateremu so se politiki vedno znova vračali. Izpostaviti so želeli, da je težko razumeti, da kitajska vlada ne bi mogla dostopati do podatkov, če pa do njih lahko dostopajo inženirji na Kitajskem. Čev ima delnice v družbi ByteDance Čev je skušal TikTok distancirati od ByteDancea, a pri tem ni bil preveč uspešen. Kitajsko podjetje je po kateri koli definiciji lastnik TikToka. Čev je bil včasih tudi glavni finančni direktor družbe ByteDance. Čev sprva na vprašanje, ali ima v lasti delnice ByteDancea, ni želel odgovoriti, a je pod pritiskom zakonodajalcev na koncu vendarle priznal, da jih ma. Kljub temu je želel nakazati, da ta povezava ni pomembna. icon-expand Šov Dzi Čev FOTO: AP Kaj pa Cambridge Analytica? Čev se je načeloma zadrževal in članom kongresa ni vračal udarcev. A v redkih trenutkih je vendarle udaril tudi on – in to učinkovito. Ko so ga spraševali o tem, kako TikTok uporablja uporabniške podatke, je dejal: "Z vsem spoštovanjem, ameriška podjetja nimajo dobrih izkušenj s podatki. Samo poglejte Facebook in Cambridge Analytico." Čeprav je kongresnike s pripombo zbodel, ima, kar je povedal, smisel. Zbiranje osebnih podatkov uporabnikov Facebooka s strani podjetja Cambridge Analytica, britanskega političnega svetovalca, in drugih aplikacij tretjih oseb je prah dvignilo leta 2018. PREBERI ŠE Naraščajoča skrb glede TikToka: omrežje naj se loči od kitajskega podjetja Zakonodajalci so bili enotno proti TikToku TikTok je bil že od začetka dvostransko kritiziran, vendar je bila stopnja nezaupanja in skepticizma tako s strani republikancev kot demokratov izjemno velika. "Hvala, gospod Chew, da ste združili republikance in demokrate," je dejal republikanec Dan Crenshaw. Res je bilo zanimivo videti, da se je toliko politikov, ki se ne strinjajo tako rekoč o ničemer, vendarle enotno strinjalo, da je TikTok varnostna grožnja. TikTok se je sicer kasneje pritožil, da so ukrepom platforme za varovanje podatkov posvetili premalo časa. Tiskovni predstavnik aplikacije je izpostavil še, da na TikToku služi kar pet milijonov podjetij, obožuje pa ga 150 milijonov Američanov. TikTok je, kot kaže, za agresivno lobiranje v Washingtonu porabili milijone, a glede na razplet v kongresu bo moral porabiti še veliko več.