Ameriški liberalni sodnik se bo (tokrat pravočasno) upokojil

Liberalni vrhovni sodnik Stephen Breyer je napovedal, da se bo upokojil do konca tekočega sodnega mandata, to je do poletja oziroma do potrditve njegovega naslednika v senatu. Breyer, ki je s 83 leti najstarejši vrhovni sodnik v ZDA, je s tem ugodil pozivom ameriške levice, ki ga je k upokojitvi pozivala od izvolitve Joeja Bidna na položaj predsednika. Ne želijo namreč ponoviti napake pokojne Ruth Bader Ginsburg.

icon-expand Stephen Breyer je bil na položaju vrhovnega sodnika 27 let. FOTO: AP Bidnov predhodnik Donald Trump je z imenovanjem kar treh vrhovnih sodnikov v enem mandatu povečal konservativno večino devetčlanskega sodišča na šest proti tri. Trump je konservativno večino sodišča utrdil po smrti liberalne sodnice Ruth Bader Ginsburg septembra 2020, ko je bila stara 87 let. PREBERI ŠE Trumpa ob slovesu od sodnice Ruth Bader Ginsburg izžvižgali Bader Ginsburgova se pred volitvami novembra 2016 sicer ni odločila za upokojitev, ker takrat niso pričakovali Trumpove zmage na volitvah. Ko je zmagal, je bilo za odstop že prepozno in demokrati napake niso želeli ponoviti pri Breyerju. Pomembno je, kdo ima večino Vrhovne sodnike ZDA imenuje predsednik, potrjuje pa jih senat. Tako republikanska večina v senatu pred volitvami 2016 ni hotela niti razpravljati o predlogu Baracka Obame, da bi na položaj vrhovnega sodnika namesto pokojnega Antonina Scalie imenoval sedanjega pravosodnega ministra ZDA Merricka Garlanda. Trdili so, da morajo počakati na izid predsedniških volitev. Septembra 2020 pa teh pomislekov niso imeli in so hitro potrdili Trumpovo kandidatko Amy Comey Barrett. PREBERI ŠE Ameriški senat potrdil Amy Coney Barrett za vrhovno sodnico Demokrati imajo trenutno tesno večino v senatu, ki pa jo lahko izgubijo po kongresnih volitvah novembra letos, in potrditev Bidnovega kandidata ali kandidatke bi bila potem ob morebitni Breyerjevi smrti zelo težka. Na položaju je bil 27 let Breyerja je na položaj imenoval predsednik Bill Clinton, zasedel pa ga je leta 1994. Breyer sicer sam še ni potrdil novice, o kateri je prva poročala televizija NBC, tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je tvitnila, da je odločitev o upokojitvi stvar vsakega posameznega vrhovnega sodnika. Tudi predsednik Biden je dejal, da obvestilo javnosti prepušča Breyerju samemu.