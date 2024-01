Ameriški lovci leteli nad BiH: v opozorilo Dodikovim težnjam po odcepitvi

"Posebne enote vojske ZDA in oborožene sile BiH so danes na območju Tuzle in Brčkega uspešno izvedle bilateralno kopensko-zračno vajo z JTAC ekipami in dvema lovcema F-16, 'bojni sokoli'. To usposabljanje se izvaja v okviru aktivnosti ameriških oboroženih sil na izmenjavi taktike, operativnih metod in procedur z OS BiH, in potrjuje zavezanost Združenih držav Amerike ozemeljski celovitosti in suverenosti BiH. Združene države Amerike ne bodo mirno opazovale izzivanja institucij BiH in Daytonskega mirovnega sporazuma," so sinoči o preletu letal zapisali na Facebookovi strani ameriškega veleposlaništva v BiH.

V sporočilu za javnost je ameriško veleposlaništvo v BiH poudarilo, da ustava Bosne in Hercegovine ne zagotavlja pravice do odcepitve, in da bodo ZDA "ukrepale, če bo kdor koli poskušal spremeniti ta osnovni element Daytona" .

V ponedeljek zvečer so v Banjaluki priredili slovesnost ob neustavnem prazniku, dnevu samooklicane državnosti Republike Srbske, ki ga je ustavno sodišče v BiH prepovedalo kot diskriminatornega do nesrbskih prebivalcev v tej manjši entiteti. Praznik sicer obeležujejo 9. januarja. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik Republike Srbske Milorad Dodik , ki je prelet ameriških lovcev F-16 nad BiH označil za "brezsramno kroženje, ki vznemirja državljane". Šalil se je tudi, da je prelet prispeval k obeležitvi obletnice razglasitve RS. Prepričan je, da se proti RS bije "hibridna vojna", ki jo po njegovem mnenju vodijo ZDA.

Član Predsedstva BiH Denis Bećirović je pozdravil prelet ameriških bojnih letal. "ZDA so dokazani prijatelj in zaveznik države Bosne in Hercegovine, ki kontinuirano dajejo podporo stabilnosti, varnosti in ekonomskemu napredku naše države. Prelet ameriških letal se je odvijal v zračnem prostoru države Bosne in Hercegovine in to je prijateljska poteza, ki jo odobrava ogromna večina državljanov Bosne in Hercegovine," je po poročanju Radia Sarajevo dejal Bećirović.

Neustavni praznik 9. januarja obeležujejo kot spomin na razglasitev Republike Srbske januarja 1992, kar je sprožilo vojno in kampanjo etničnega čiščenja Bošnjakov in Hrvatov z območja.

"Zasnova Daytonskega mirovnega sporazuma, s katerim so kaznovani Srbi, je temeljila na laži," je med drugim dejal Dodik. Po njegovih besedah je vse, kar se jim je zgodilo po "oboroženem spopadu", temeljilo na lažeh globalnega Zahoda. Dejal je, da Srbi ne želijo z nikomer v spopad in vojno.

"Želimo, da RS ostane naša oaza svobode, da ne bo komu grožnja in nimamo namere, da kogar koli napademo ali da vzamemo čigav delček. Srbi so sprejeli Dayton in menili so, da je to definitivno. Črta med dvema entitetama je mejna črta. Entitetska meja bo nekega dne, če pogovori ne bodo uspešni, postala trajna," je izpostavil.

Dodik je ob tem znova izkoristil priložnost za negiranje genocida v Srebrenici in pokol več kot 8000 Bošnjakov v tem kraju označil le kot "en strašen zločin". Ko je v svojem govoru omenil, da sta RS vodila Radovan Karadžić in Ratko Mladić (oba obsojena vojna zločinca), je sledil aplavz, poročajo bosanski mediji. Dodik je še dejal, da jih nihče ne bo prepričal, da so Srbi genociden narod ali narod, ki je imel kakršna koli zločinska nagnjenja.

Za danes je v Banjaluki napovedana parada policije in posebnih enot.

Letošnja parada poteka v času vse večjega števila napadov in groženj bošnjaškim in hrvaškim beguncem, ki so se vrnili v svoje kraje v RS, od koder so bili med vojno pregnani. V nedeljo so prijeli dva Srba, ki sta streljala med vožnjo mimo bošnjaške skupnosti v Srebrenici, ki je bila leta 1995 prizorišče genocida nad več kot 8000 večinoma bošnjaškimi moškimi in dečki. V ponedeljek so nato moška izpustili, po protestu srbskih prebivalcev, ki sta se jim pridružila pravoslavna duhovščina in srbski načelnik občine Srebrenica.

'Dodik RS 'brani' tako, da nam je nad glave pripeljal bombnike'

Banjaluški novinar in analitik Miljan Kovač je za Dnevni Avaz ocenil, da Dodik s takšnim ravnanjem dokazuje, da je sledilec Miloševićeve politike, ki je Srbijo pahnila v Natovo bombardiranje. "K sreči je Dodik le majhen Sloba in nima kapacitete zla, ki ga je imel ta diktator. Drugače bi bil tako kot on pripravljen tudi preko nedolžnih žrtev in preko ruševin, da brani svoj fotelj oziroma milijone ali milijarde, ki so mu bivanje na tem fotelju omogočili, da si jih vzame," je izpostavil banjaluški novinar.

Kot pravi, namesto da bi BiH sprejemala evropsko zakonodajo, izkoriščala evropske sklade in ustvarjala boljše razmere za življenja državljanov, jih ameriška letala nad mesti opozarjajo, da ne gredo v dobro smer. Dodaja, da se to še posebej nanaša na režim Milorada Dodika, ki nadaljuje s kršenjem odločitev Ustavnega sodišča BiH in grožnjami o odcepitvi.

"To je rezultat Dodikove politike domnevne obrambe RS. "Brani" pa jo na tak način, da nam je nad glave pripeljal bombnike," je za Dnevni Avaz dejal Kovač. Dodal je, da je prav Dodik največja grožnja RS.

Pettigrew: Entiteta je nastala kot rezultat genocidnih zločinov

Visoki predstavnik za BiH in mednarodna skupnost se morajo zavedati, da je razglasitev 9. januarja za tako imenovan dan RS morda najbolj ekstremen primer negiranja genocida in poveličevanja vojnih zločincev v RS, je opozoril David Pettigrew, profesor filozofije in študije holokavsta ter genocida na ameriški univerzi Southern Connecticut ter član Upravnega odbora Programa študije genocida na Univerzi Yale. Dodal je, da negiranje genocida in poveličevanje vojnih zločincev pomenita tudi kršenje kazenske zakonodaje BiH.

"To je javna proslava entitete, ki je nastala kot rezultat prav teh genocidnih zločinov in tistih, ki so te zločine storili. Gre za še bolj perverzno zmagoslavno slavljenje storjenih zločinov. Predstavljanje takšnih genocidnih zločinov za 'herojsko obrambo domovine' in trditev, da je treba RS znova braniti, povečujejo verjetnost, da se bodo zločini ponovili," je po poročanju Radia Sarajevo opozoril Pettigrew.