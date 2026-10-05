Ameriški marinec na Okinavi osumljen umora domačinke

"Moram reči, da ukrepi na področju discipline in usposabljanja pripadnikov ameriške vojske očitno sploh ne delujejo," je dodal Koja.

"Ta primer je za prebivalce Okinave velik šok in v njih vzbuja še več strahu, saj so že tako prisiljeni živeti v bližini ameriških baz," je novinarjem povedal novoizvoljeni guverner Okinave Genta Koja . "Tega nikakor ne moremo oprostiti. Ogorčeni smo."

Gre za zadnji v vrsti kazenskih primerov, povezanih s pripadniki ameriške vojske na južnem japonskem otoku, kjer je obsežna prisotnost ameriških sil občutljivo vprašanje.

20-letnega marinca, nameščenega v letalski bazi Futenma, so aretirali potem ko so posumili, da je v hotelu v Nahi, glavnem mestu Okinave, ubil 39-letno domačinko ter ji odvzel denarnico in nahrbtnik, piše AP News. Posnetki varnostnih kamer namreč kažejo 20-letnika, kako skupaj z žensko vstopi v hotel, nato pa ga zapusti sam. Kasneje je hodil sam po ulici v zabaviščnem predelu Nahe.

Ameriška marinska pehota je v izjavi sporočila, da je osumljenec pripadnik III. marinske ekspedicijske sile na Okinavi in da v celoti sodelujejo z japonskimi oblastmi. "Marinska pehota te obtožbe jemlje zelo resno in od vsakega pripadnika pričakuje, da bo spoštoval najvišje standarde vedenja."

Na Japonskem je v okviru dvostranskega varnostnega sporazuma nameščenih približno 50.000 ameriških vojakov, od tega približno polovica na Okinavi. Zaradi vse večjih napetosti s Kitajsko postaja strateški pomen Okinave za ameriško-japonsko vojaško zavezništvo vse pomembnejši. Tudi Japonska svojo vojaško pozornost vse bolj usmerja proti jugozahodu države, pri čemer ima osrednjo vlogo prav Okinava z okoliškimi otoki.

Prebivalci Okinave pa niso najbolj zadovoljni, že dolgo se namreč pritožujejo zaradi hrupa, onesnaževanja in kriminala, ki naj bi bili delo ameriških vojakov. Kazniva dejanja, v katera so vpleteni pripadniki ameriške vojske pa le še dodatno zaostrujejo odnose med japonsko centralno vlado in upravo Okinave. Do umora prihaja sicer ravno v času, ko si vlada premierke Sanae Takaichi prizadeva še okrepiti prisotnost japonskih obrambnih sil na Okinavi in tesneje sodelovati z ameriško vojsko.

"Zelo obžalujemo, da je prišlo do tako gnusnega zločina," je Takaichi zapisala v objavi na omrežju X. Dodala je, da je japonska vlada ameriški strani izrazila odločen protest ter zahtevala čim tesnejše sodelovanje z japonskimi oblastmi pri preiskavi, strožje disciplinske ukrepe za pripadnike ameriških sil in sprejetje ukrepov za preprečevanje podobnih dejanj.

Zunanji minister Toshimitsu Motegi je v svojo pisarno poklical ameriškega veleposlanika na Japonskem Georgea Glassa in izrazil "ogorčenje", je sporočilo japonsko zunanje ministrstvo. Glass je na omrežju X izrazil sožalje družini žrtve in dodal, da ZDA sodelujejo z japonsko centralno vlado in lokalnimi oblastmi.

Letalska baza Futenma, ki leži na gosto poseljenem območju osrednje Okinave, je že desetletja trn v peti številnim prebivalcem otoka, ki zahtevajo njeno preselitev. Centralna vlada je sicer odobrila načrt za preselitev baze v Henoko na vzhodni obali Okinave, vendar projekt spremljajo velike zamude.

Množične proteste proti obsežni ameriški prisotnosti na otoku je sprožilo tudi posilstvo 12-letne deklice, ki so ga leta 1995 zagrešili trije pripadniki ameriških sil. Po podatkih prefekturne policije je število aretacij, povezanih s pripadniki ameriške vojske in njihovimi družinskimi člani, lani preseglo 100. Ponovljeni primeri spolnih kaznivih dejanj, pa tudi dejstvo, da so bili nekateri od njih razkriti šele z zamikom, so v zadnjih letih na Okinavi prav tako jabolko spora.