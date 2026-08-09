Ameriški mediji: Putin bi lahko z omejenim napadom izzval Nato

Po pisanju časnika Wall Street Journal so ZDA pred tem domnevale, da Putin ne bo želel izzivati članic zveze Nato, medtem ko še vedno bije vojno proti Ukrajini. A naj bi se ta ocena po besedah ameriških predstavnikov letos spremenila. Cilj morebitnega ruskega napada na državo Nata med vojno v Ukrajini naj bi bil razdeliti zavezništvo.

Časnik je kot možen scenarij navedel tudi napotitev vojakov v uniformah brez oznak za zasedbo ozemelj. Verjetnost takšnega skrajnega scenarija - vdora na območje vzhodnega krila Nata - je majhna, a sčasoma narašča, je zapisal Wall Street Journal.

Možno časovno obdobje za morebitne napade se po teh navedbah razteza od letošnje jeseni do leta 2029.

Po poročanju televizije CNN je najbolj verjetno, da bo napad, kakršen koli že bo, ciljal na baltske države ali Poljsko.

Litovska vlada je nedavno sporočila, da njihova vojaška obveščevalna služba razpolaga s podatki, ki kažejo, da Moskva morda načrtuje napade na kritično infrastrukturo v baltskih državah z uporabo ukrajinskih dronov.