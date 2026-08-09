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Ameriški mediji: Putin bi lahko z omejenim napadom izzval Nato

Moskva, 09. 08. 2026 11.17 pred enim dnevom 1 min branja 159

Avtor:
STA M.S.
Vladimir Putin

Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost Nata z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav Nata.

Po pisanju časnika Wall Street Journal so ZDA pred tem domnevale, da Putin ne bo želel izzivati članic zveze Nato, medtem ko še vedno bije vojno proti Ukrajini. A naj bi se ta ocena po besedah ameriških predstavnikov letos spremenila. Cilj morebitnega ruskega napada na državo Nata med vojno v Ukrajini naj bi bil razdeliti zavezništvo.

Časnik je kot možen scenarij navedel tudi napotitev vojakov v uniformah brez oznak za zasedbo ozemelj. Verjetnost takšnega skrajnega scenarija - vdora na območje vzhodnega krila Nata - je majhna, a sčasoma narašča, je zapisal Wall Street Journal.

Možno časovno obdobje za morebitne napade se po teh navedbah razteza od letošnje jeseni do leta 2029.

Po poročanju televizije CNN je najbolj verjetno, da bo napad, kakršen koli že bo, ciljal na baltske države ali Poljsko.

Litovska vlada je nedavno sporočila, da njihova vojaška obveščevalna služba razpolaga s podatki, ki kažejo, da Moskva morda načrtuje napade na kritično infrastrukturo v baltskih državah z uporabo ukrajinskih dronov.

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KOMENTARJI159

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anatomija
09. 08. 2026 21.24
V Rusiji pospešeno rafineraji nafto in pri tem zanemarjajo kvaliteto.  Avtomobili v Rusiji se zaradi slabe kakovosti bencina kvarijo, vozniki pa poročajo o povečanju opozoril Check Engine. Kupec je 10 litrski kanister precedil skozi najlonko in na najlonko je ujel 7 gramov smeti . 
Odgovori
+1
2 1
Francisek99
09. 08. 2026 20.14
A potrebuje ruska vojska za slabe uspehe provokacijo z zvezo NATO da bi opravičila stanje v Ukraini
Odgovori
+1
2 1
marre
09. 08. 2026 18.48
Jah trenutna mafijska ex KGB skupina ljudi, ki nadzira vse v Rusiji, je z pritlikavim "carjem" na čelu zmožna vsega.. Več kot očitno, da na fronti ni nekih rezultatov, začelo je padat po domači infrastrukturi, ruski narod je vse manj navdušen nad vojno, vatnikov ki bi šli puščat kosti v Ukrajino prav tako.. In vse skupaj lahko privede do neke "operacije", kjer bi si Putler zamislil, da bo s tem skregal in razdru zavezništvo Nato ali celo EU.. No mislim, da iz te mokice ne bo kruha, EU sploh pa vzhodne države se dobro zavedajo kaj pomeni Ruska okupacija, oziroma bit v "Ruski coni vpliva", so dal to čez in tega ne bodo nikol več ponovili..
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-7
3 10
ZOV SVO
09. 08. 2026 19.01
Okupacija Ukrajine s strani ZDA in EU začasna
Odgovori
-1
2 3
ZOV SVO
09. 08. 2026 19.04
🤣🤣🤣
Odgovori
-1
2 3
Rudar
09. 08. 2026 19.19
ZOV. Zdej pa že pretiravaš. Bo čas za senco in hladno pijačo.
Odgovori
-1
1 2
marre
09. 08. 2026 20.41
Srbek men je jasno, da nimaš stika z realnostjo, ampak Ukrajino oziroma del nje trenutno okupira samo Rusija z svojimi imperialističnimi ambicijami... Sam vatnikov zmankuje, rodnost je padla pod 1,3 otroka na žensko in obeti so katastrofalni.. Za Evropo je to samo dobro, prej ko ta ječa narodov razpade, prej bo mir in varnost na celotnem Evropskem kontinentu...
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+0
2 2
Petur
09. 08. 2026 18.30
mogoče pa bo res katero izmed milionarskih hišic popopral,tako za streznitev...ampak streznitev nas vseh,ki take politike futramo..
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+3
3 0
09. 08. 2026 17.50
ni panike, naši majo biznis z oligarhi
Odgovori
+5
5 0
2mt8
09. 08. 2026 17.22
Za ljubitelje Putina in Rusije je ruska Lada jajc. Zato se vozijo v nemških vozilih, to pa ja.
Odgovori
+1
7 6
ENDI
09. 08. 2026 17.25
Za ljubitelje avtomobilizma je Avtofokus
Odgovori
+1
5 4
FONDAČ
09. 08. 2026 17.03
Kot otroci so se igrali s kamenčki, ko so odrasli se igrajo z bombami.
Odgovori
+7
7 0
buco_konj
09. 08. 2026 16.59
Kaka propaganda. Ukrajine se je treba bat, največje vojske v evropi s skorumpiranim in nacističnim vodstvom.
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+4
11 7
101010101
09. 08. 2026 17.03
»Največja vojska v Evropi«, »nacistično vodstvo« in »Ukrajine se je treba bati« — to so tri različne trditve, za nobeno od njih pa niste navedli nobenih dejstev. Ukrajina ima res eno največjih vojsk v Evropi — predvsem zato, ker že več let vodi obsežno vojno in je prisiljena vzdrževati ogromne oborožene sile. Toda iz tega nikakor ne sledi, da namerava Ukrajina koga napasti. Kar zadeva »nacistično vodstvo« — kje so konkretni dokazi? Predsednik Zelenski je bil leta 2019 izvoljen na konkurenčnih volitvah, ki so jih mednarodni opazovalci OVSE ocenili kot konkurenčne in na splošno skladne z demokratičnimi standardi. (odihr.osce.org) Korupcija v Ukrajini res obstaja — in bilo bi neumno to zanikati. Prav zato pa tam obstajajo NABU, SAPO in Višje protikorupcijsko sodišče, reforme pa redno spremljata EU in OECD. V zadnjem poročilu OECD je bil ugotovljen pomemben napredek Ukrajine na področju protikorupcijskega sistema, čeprav še vedno obstajajo številne težave in nerešena vprašanja. (OECD) Beseda »nacističen« pa ni več kritika korupcije ali politična analiza, temveč propagandna etiketa. Če trdite, da je ukrajinsko vodstvo nacistično, navedite konkretna dejstva in dokaze, namesto da ponavljate slogane. Ukrajinsko oblast je mogoče in treba kritizirati. Toda kritika pomeni, da zanjo navedete dokaze. Vse drugo je propaganda.
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-2
8 10
ENDI
09. 08. 2026 17.19
Ukrajinsko vodstvo pokopava sodelavce nacistov z državniškim protokolom kot je bilo nedavno. Zločince nacistov izkopava in
Odgovori
+3
8 5
ENDI
09. 08. 2026 17.21
Pokopava v Ukrajini z vsemi častmi. Še vedno trdiš da ni nacizma?
Odgovori
+2
7 5
2mt8
09. 08. 2026 17.40
Komunisti potrebujejo za sovražnika naciste, saj s tem pravičujejo svoj obstoj in početje.
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+0
5 5
marre
09. 08. 2026 18.49
Bravo. Prokremeljski boti pač krulijo tisto, kar pride iz Kremlja.. Ko jim nekdo z intelektom takole malo razloži, pa se spravijo na osebni nivo, namreč argumentov ni..
Odgovori
-2
3 5
marre
09. 08. 2026 18.51
Kateri zloglasni nacisti pa bi to bili po tvoje? Zame je večji problem, ko v Rusiji na vsakem koraku vidš kipe Lenina in ali pa Stalina, največjega krvnika, ki je v gulagih pospravu na milijone predvsem lastnih ljudi.. A to te nič ne moti?
Odgovori
+0
3 3
AleksKritik
09. 08. 2026 16.52
Neee!! Resno?? hahahaha..pa saj to rus že ves čas počne. To se ve. Pa nič.
Odgovori
+0
3 3
zrela hruška
09. 08. 2026 16.49
ta staruklija bi se lahko že pomiril malo?! 😁🤒🤢
Odgovori
-4
3 7
kita 1111
09. 08. 2026 16.46
Ko se bomo neko jutro zbudili in se zavedali ,da smo se vrnili v pedeseta leta takrat se moramo vprašat kaj sledi do takrat pa lepo mirno spimo
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+6
6 0
Shisui
09. 08. 2026 16.43
Ruski droni napadli Nemčijo, Romunijo, Bolgarijo. Kdorkoli se spreneveda glede tega je enostavno navaden osu ali pa ruski plačanec.
Odgovori
-4
4 8
ENDI
09. 08. 2026 16.54
Ukrajinski droni napadli Hrvaško, Poljsko, Rumunijo.....
Odgovori
+6
10 4
2mt8
09. 08. 2026 16.39
Zafrustriranost zaradi razpada Sovjetske zveze traja do današnjih dni. Tako kot se v slovenski levi politiki kaže zafrustriranost zaradi razpada Jugoslavije do današnjih dni.
Odgovori
-3
6 9
anatomija
09. 08. 2026 16.21
Danes že 1628 dan taja Putinova 3 dnevna specialna vojaška operacija
Odgovori
-1
8 9
Glavni_Baja 1
09. 08. 2026 16.27
pa ti si tečen kot jesenska muha
Odgovori
+2
8 6
Glavni_Baja 1
09. 08. 2026 16.16
lep preostanek dneva vsem skupaj, bodite fajn 😁💪🥂
Odgovori
+3
6 3
setisfekšn
09. 08. 2026 16.01
Pa kaj bo s to primitivno tehnologijo in orožjem
Odgovori
-4
2 6
Glavni_Baja 1
09. 08. 2026 15.48
a je bil pritisk prevelik ali ti je samo mami ugasnila internet @rudar 😁😁😁
Odgovori
+4
8 4
Rudar
09. 08. 2026 15.51
Zdrži @Baja, zdrži še malo. Sej bo vse OK, boš vidu.
Odgovori
-3
4 7
Glavni_Baja 1
09. 08. 2026 16.10
videti je, da ti je mami podaljšala urico za internet. izkoristi jo pametno 🙂
Odgovori
+3
6 3
mario7
09. 08. 2026 15.47
Putina briga Evropa kot lanski sneg, če seveda izvzamemo trgovinsko sodelovanje .
Odgovori
+8
11 3
Bolfenk2
09. 08. 2026 15.44
Nato že 4 leta s posrednimi napadi na Rusijo testira Rusijo. Zato se ne čuditi če bo Putin razstrelil kakšno Nato skladišče ali tovarno orožja.
Odgovori
+7
13 6
Rudar
09. 08. 2026 15.54
To bo tudi zadnje kar bo razstrelil.
Odgovori
-9
4 13
setisfekšn
09. 08. 2026 16.05
Zravnal bi lahko celo wu s tabo vred!
Odgovori
+3
5 2
kakorkoliže
09. 08. 2026 15.39
Ne mine dan, da ne bi širili te anti ruske propagande.
Odgovori
+12
14 2
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