Ameriški milijarder pred kamero nehote priznal umor

Po poročanju ameriških medijev je Durst med snemanjem dokumentarne serije o njegovem življenju leta 2015 nehote priznal krivdo v treh starih nerešenih primerih umora. Ko je po enem od intervjujev še nosil mikrofon, si je na stranišču zamrmral: "Evo. Pa so te dobili."

Avtorji dokumentarca so mu namreč pokazali anonimno sporočilo, ki je bilo poslano policiji, v njem pa je bila navedena lokacija trupla Bermanove. Durst, ki je bil prepričan, da mu zločina ne morejo dokazati, je dejal, da bi takšno sporočilo poslal samo morilec. S pomočjo analize njegove pisave, ki so jo primerjali s tisto v pismu, pa so ga razkrinkali.

Bermanovno naj bi ubil leta 2000, zato da s policijo ne bi spregovorila o izginotju njegove žene. Bermanova naj bi mu umor sprva pomagala prikriti, tako da mu je dala lažni alibi, nato pa naj bi si premislila in policiji želela priznati krivdo. Truplo ameriške novinarke in avtorice kriminalnih zgodb so našli v hiši v Beverly Hillsu, poroča BBC.

V zadnjem delu dokumentarne serije si je Durst zamrmral tudi: "Kaj za vraga sem naredil? Seveda sem vse pobil." Nekaj ur pred predvajanjem zadnje epizode so tako oblasti Dursta zaradi umora Bermanove aretirale v New Orleansu. Med sojenjem so predvajali posnetek. Tožilci so 78 -letnika označili za "narcističnega psihopata", po poročanju ameriških medijev pa bo v zaporu najverjetneje ostal do smrti.