Ameriški modni veljak prirejal orgije, tam zlorabljal moške

Britanski BBC je govoril z osmimi moškimi, ki bivšega izvršnega direktorja podjetja z oblačili Abercrombie & Fitch Mika Jeffriesa in njegovega partnerja Matthewa Smitha obtožujejo spolnega izkoriščanja. To naj bi se dogajalo med letoma 2009 in 2015, ko je Jeffries še vedno zasedal stolček izvršnega direktorja.

Po pogovoru z zaposlenim pri A & F sta se dogovorila za fotografiranje v hotelu, kjer bo moral pozirati brez majice. "To se mi ni zdelo nič nenavadnega. To je blagovna znamka, modeli večkrat pozirajo brez majice," je dejal. Nato so mu organizirali pot v Španijo in njegovo namestitev. Večer pred dogodkom so mu plačali 3500 evrov v gotovini.

Lukova zgodba, kot so sogovornika poimenovali pri mediju, se je zgodila leta 2011, ko je bil star le 20 let. Povedal je, da mu je "iskalec talentov" takrat ponudil priložnost, da se pojavi v oglasu za modno podjetje, vse, kar je moral narediti, pa je bilo, da iz Los Angelesa poleti v Madrid na srečanje z izvršnim direktorjem.

Kot razkriva medij, je šlo za prefinjeno operacijo, v kateri je sodeloval posrednik. Ta je bil zadolžen za iskanje ljudi, ki bi jih lahko privedel na groteskne dogodke. Doslej je spregovorilo tudi 20 moških, ki so priznali, da so se udeležili ali pa pomagali organizirati tovrstna srečanja.

Bi lahko pobegnil iz sobe? Tudi na to je v vrtincu šoka, odpora in strahu pomislil. A zdelo se mu je, da to ni mogoče, saj da je pomočnik Jeffriesa opazoval izhode. Ko se je naposled vrnil v ZDA, je bil prepričan, da zlorabe ne more prijaviti, saj je pred dogodkom v Španiji podpisal pogodbo o nerazkrivanju informacij.

"Iskalec talentov" mu je nato dejal, da bosta prišla zelo pomembna gosta, na katera mora narediti vtis, ju zabavati, saj da bosta od njega kupila veliko oblačil. Takrat sta k njemu pristopila Jeffries in Smith, se ga začela dotikati in ga poljubljati. "Celotni situaciji sem se poskušal izogniti, vendar pa je bil Jeffries zelo agresiven. Skušal sem mu reči ne, želel sem iti, a nisem mogel," je opisal spolno zlorabo.

Nato je nekoliko šokiran je ugotovil, da so ga po prihodu v špansko prestolnico vodili v predsedniški apartma Mika Jeffriesa. A verjel je, da bo tam potekalo fotografiranje. Na sredini slabo osvetljene sobe je stala skupina oseb, oblečenih v uniforme Abercrombie & Fitch, ki je zlagala oblačila na mizi in se pretvarjala, da so delavci v trgovini. Ko je vstopil tudi on, so ga spodbudili, naj tudi sam zavzame vlogo zaposlenega v trgovini, ki pozdravlja goste, a naj si ob tem sleče majico.

Nekdanji model Keith Milkie je medtem razkril, da se je eden od Jeffriesovih pomočnikov nekoč hvalil, da dela na takšnih spolnih dogodkih. Čeprav so bile osebe, ki so sodelovale pri zlorabah moških, pogosto oblečene v oblačila podjetja A & F, pa BBC ugotavlja, da je to prva potrditev, da je bil v dogajanje neposredno vpleten tudi dejanski član podjetja.

Drugi sogovornik, ki so ga poimenovali Chris , je dejal, da si je potem, ko so mu vbrizgali injekcijo s substanco, ki je sprožila hudo reakcijo, želel, da bi umrl. Bil je vročičen in vrtoglav ter v šoku, nihče pa ni poklical rešilca. Jeffries in Smith sta v takšnem stanju skušala imeti z njim spolni odnos.

Luke ni bil edini: 'Nič vas ne more pripraviti na to, kar sledi'

"Sledila je ogromna količina sramu. Da zaradi tega, kar se ti je zgodilo, da so te izkoristili drugi moški, nisi dovolj možat," je dejal sogovornik, ki se sicer identificira kot heteroseksualec. "Vse življenje sem skušal ljudem dopovedati, da nisem gej. V srednji šoli so me zasmehovali, ker imam nekoliko bolj nežen glas," je dodal.

Milkie se je med letoma 2012 in 2014 udeležil številnih dogodkov, ki sta jih gostila Jeffries in Smith. Sam je, kot je dejal, razumel, da gre za orgije: "A nobena razlaga vas ne more pripraviti na to, kaj se je nato sledilo." Pri 20 letih je imel težave s plačevanjem najemnine v New Yorku, kamor ga je povabil agent. Cimer mu je zato kmalu predstavil idejo o spremstvu, pozneje pa ga je pot vodila tudi do partnerjev, ki sta zlorabljala moške.

Kot je dejal Milkie, so bili nekateri dogodki neprijetni in tudi boleči. Jeffries mu je na enem od dogodkov naročil, naj ima spolni odnos z drugim moškim, čeprav si tega ni želel. Štirikrat starejši moški pa ga je zlorabil tudi na krovu čezoceanke Queen Mary 2. "Bil sem na postelji in se navzven nasmihal, v sebi pa sem jokal. Ujet sem bil sredi oceana z veliko starejšim moškim, ki je bil na položaju moči, ki me omalovažuje, ker sem njegovemu predlogu rekel ne," je opisal.

Za sedemmesečno križarjenje mu je sicer Jeffries plačal približno 24.000 dolarjev (dobrih 21.000 evrov).

450 evrov za poziv udeležencem spolnih 'iger'

Nekdanji udeleženec Diego Guillen, ki naj bi ga zaslišal tudi FBI, je povedal, da je vsako soboto prejel 500 dolarjev (okoli 450 evrov), da je poklical moške, ki naj bi se leta 2011 udeležili dogodkov. Ocenil je, da v sedmih mesecih opravil približno 80 klicev.

Kot je dodal, so bili udeleženci teh spolnih "iger" brez obveznosti, vsi pa so bili zelo dobro plačani. "Želela sta imeti spolne odnose z mladimi, čednimi moškimi. Ker sta starejša, sta vedela, da lahko to dosežeta le tako, da sta velikodušna. Ampak seveda s polnim soglasjem udeležencev, da si to želijo," je dejal.

Več preiskav

FBI je po ugotovitvah medija sprožil preiskavo. 80-letni Jeffries, 61-letni Smith ter podjetje A &F , ki ima v lasti tudi blagovno znamko Hollister, pa se ob tem soočajo tudi s civilno tožbo. Ta nekdanjega direktorja obtožuje, da je v dveh desetletjih, ko je bil na čelu podjetja, financiral operacijo trgovine z ljudmi za spolne namene.