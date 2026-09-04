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Ameriški mornarji iskali nogavice, hamburgerje, Hello Kitty in pedikuro

Pattaya, 04. 09. 2026 13.17 pred 32 minutami 4 min branja 1

Avtor:
L.M.
Ameriški mornarji v Pattayi

Po rekordnih 286 dneh neprekinjene plovbe je ameriška letalonosilka USS Abraham Lincoln prispela v tajsko Pattayo, kjer so si številni od približno 5000 članov posadke privoščili predvsem preproste užitke, dobro hrano, nakupovanje in nekaj razvajanja. Njihov prihod pa je hkrati znova odprl vprašanja o razmerah na ladji, od pomanjkanja sveže hrane do težav z duševnim zdravjem.

Prihod ameriške letalonosilke USS Abraham Lincoln v Pattayo je pritegnil veliko pozornosti, saj gre za prvi postanek posadke po rekordnih 286 dneh neprekinjene plovbe. Po poročanju The Guardiana so se mornarji po prihodu na kopno množično odpravili po nakupih, na tajske jedi, po nova oblačila in celo na pedikuro. V salonu Colour Nail naj bi bilo v četrtek zjutraj tako veliko mornarjev, da ni bilo več prostih stolov.

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Dolga napotitev je bila za številne člane posadke zahtevna. Ladjo so v zadnjih mesecih spremljala poročila o slabšanju življenjskih razmer in težavah z duševnim zdravjem, vključno s poskusi samomora. Poveljnik ladje je sicer priznal pomanjkanje svežega sadja in zelenjave, vendar je dejal, da so bila nekatera poročila o razmerah pretirana.

Eden od mornarjev je za The Guardian življenje na ladji primerjal z občutkom, kot da bi "obtičal v spalnici z vso svojo družino". Kot posebej težavno je izpostavil hrano in opisal primere, ko naj bi jedel premalo pečeno govedino in krompir. Po njegovem mnenju so se življenjske razmere poslabšale predvsem zaradi bojnih razmer med operacijo Epic Fury, zaradi katerih je bilo oskrbovanje ladje oteženo.

Kljub temu so nekateri mornarji poudarili, da so težave lažje prenašali zaradi odnosov s kolegi in občutka skupnosti. Eden od njih je povedal, da je bilo najtežje vztrajati in ohranjati miselnost kljub dolgotrajnim naporom, drugi pa, da se nekateri na takšne razmere prilagodijo, drugi pa ne.

Po prihodu na kopno pa je bilo razpoloženje precej bolj sproščeno. Mornarji so se odpravili po nakupih in iskali predvsem stvari, ki jih po več mesecih na morju najbolj potrebujejo. Eden je v trgovini Vans kupoval nove nogavice, drugi pa je ženi kupil plišasto igračo Hello Kitty. Eden od mornarjev si je privoščil tudi dva hamburgerja v Burger Kingu, nato pa načrtoval obisk krojača in raziskovanje vzhodne tajske obale, so delili s The Guardianom.

Pattaya upa na milijonski zaslužek

Prihod več tisoč ameriških mornarjev je pomemben tudi za lokalno gospodarstvo. Pattaya je v nizki turistični sezoni, dodatno pa je turizem prizadela tudi vojna na Bližnjem vzhodu. Lokalna podjetja so zato ameriške vojake pričakala s posebnimi ponudbami. Krojač Tito Fashion je denimo oglaševal izdelavo oblek za pripadnike ameriške mornarice v 24 urah, restavracija Imm-Oon Na pa je ponujala desetodstotni popust za goste z veljavno vojaško izkaznico.

Ameriški mornarji v Pattayi
Ameriški mornarji v Pattayi
FOTO: Profimedia

Po podatkih The Guardiana so nekatere trgovine že zaznale precejšen porast prodaje. V trgovini American Eagle so v enem dnevu ustvarili več kot 200.000 tajskih bahtov (približno 5228 evrov), medtem ko je bil običajen dnevni izkupiček v nizki sezoni okoli 70.000 bahtov (okoli 1829 evrov).

Tudi pattayski župan Poramet Ngampichet ocenjuje, da bi lahko obisk mestu prinesel okoli 100 milijonov tajskih bahtov oziroma približno 2,6 milijona evrov, če bi vsak od ameriških obiskovalcev dnevno porabil med 86 in 130 evrov.

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Incident v nočnem središču

Čeprav je prihod več tisoč vojakov v Pattayo sprožil številna ugibanja o zelo znanem nočnem življenju, je bil doslej najbolj odmeven incident razmeroma majhen. Euronews poroča, da sta dva ameriška mornarja zgodaj v četrtek v bližini znamenite Walking Street sodelovala v manjšem pretepu. Po besedah vodje pattayske policije sta bila pijana, glasna in sta se sprla.

Policija je dogodek označila za nepomembnega, saj so jo lokalni prebivalci poklicali predvsem zato, da bi preprečili morebitno stopnjevanje spora. Mornarjev niso kazensko ovadili, saj po navedbah policije nista kršila tajske zakonodaje. Ameriška mornarica ju je nato poslala nazaj na ladjo. Euronews dodaja, da drugih pomembnejših incidentov po prihodu ladje niso zabeležili.

Oblasti so pred prihodom letalonosilke sicer izvedle tudi poostren nadzor nad prostitucijo, vendar so zanikale, da bi bil ukrep povezan neposredno s prihodom ameriških mornarjev. Posadko so opozorili, naj se po sončnem zahodu izogiba območju Soi 6, ki je eno najbolj razvpitih delov pattayske četrti rdečih luči.

Kljub temu Walking Street ni bila prepovedana. Kot piše The Guardian so nekateri mornarji obiskali tudi tamkajšnje lokale, vendar naj bi bili pri stikih z barskimi delavkami precej previdni. Na vhodu v območje so celo postavili velik napis, s katerim je Pattaya pozdravila posadko USS Abraham Lincoln, nekateri lokali pa so ameriškim vojakom ponudili popuste.

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04. 09. 2026 13.49
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