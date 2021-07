Ameriški mostovi v času nenehne jeze

Po treh razbeljenih dneh je bila četrtkova ploha sprva usmiljenje za pregreto betonsko džunglo. Toda veselje ni trajalo dolgo, utrgan oblak je tako izdatno zalil mesto – v Centralnem parku so namerili dobrih deset centimetrov dežja v 24 urah – da so se zamašeni ulični odtoki vdali in ceste spremenili v asfaltna korita. Deroča reka je preplavila pločnike in se zlivala v podzemne postaje; na nekaterih so se najpogumnejši prebijali skozi kaluže, visoke do pasu. Voda je brizgala iz odtočnih jaškov, avtomobili so obstali na poplavljenih mestnih obvoznicah, v Bronxu so od nekod privlekli vodni skuter in se zabavali v zalitem delu ulice.

Newyorške oblasti so po letu 2012, ko je orkan Sandy preplavil in ohromil metropolo, vložile milijone v utrditev mesta, skušali so ugrizniti tudi v najbolj kislo jabolko, stoletje staro podzemno železnico, ki je brez pravega vzdrževanja dolga leta drsela nazaj v 19. stoletje. Pred štirimi leti je Metropolitanski transportni urad (MTA) najel Andyja Byforda, mednarodno uglednega strokovnjaka, ki je urejal transportne težave Londona, Toronta in Avstralije.

Po dveh letih je obupan nad političnimi spletkami – predvsem vse bolj spornega demokratskega guvernerja zvezne države New York Andrewa Cuoma – dvignil roke in dal odpoved. Podrobna analiza časnika New York Times je razkrila desetletja političnih mahinacij guvernerjev in županov obeh političnih polov, s katerimi so klestili denar za vzdrževanje ali pa ga preusmerjali v dvomljive projekte, ob katerih so se mastili njihovi podporniki.

To ne velja samo za podzemno železnico; turisti, ki ne zaidejo v obrobne dele mesta, ne vidijo tako luknjastih ulic, da številna terenska vozila prenehajo biti le nepotrebno postavljanje mestnih voznikov. Ali pa napeljav, pri katerih svežnji kablov kot razkuhani črni špageti visijo na čudno nagnjenih lesnih drogovih. Električna napeljava, telefonija in kabelska televizija so prepletene v zmedo, ki smo je vajeni v najrevnejših državah, v največjem in najprestižnejšem mestu ZDA pa je skoraj osupljiva.

Plavanje v službo

Težav nima le milijonski New York – marsikje je še mnogo huje. Podobe iz krajev, ki so se znašli na napačnem koncu gospodarske preobrazbe, kažejo žalostno razpadanje, uničenje ter izginjanje celih ulic in zaselkov, ki se sesedajo v kupe smeti, preraščenih s plevelom. Ameriško združenje gradbenih inženirjev (ASCE) je leta 2017 stanju infrastrukture v državi namenilo porazno oceno D + (A je odlično, F nezadostno) in menilo, da bi za izboljšanje razmer na cestah, mostovih, jezovih, letališčih in v šolah morali vložiti kar 4.500 milijard dolarjev do leta 2025.

Letošnja ocena (objavijo jo vsaka štiri leta) kaže znake napredka (C –), toda po besedah združenja to odseva le majhno izboljšanje v nekaterih kategorijah, kot je oskrba s pitno po več aferah s svincem v vodovodih, manjše prenove vodnih kanalov in pristanišč ter nekaj vlaganj v železnice. Enajst od sedemnajstih kategorij, ki jih ocenjujejo, je še vedno prejelo oceno D. Zimske težave Teksasa, kjer so ob nepričakovanem mrazu nekaj dni ostali brez elektrike, so samo potrdile upravičenost njihovih dolgoletnih opozoril.