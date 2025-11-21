Ameriški načrt za mir vzbudil pomisleke, Moskva Zelenskega poziva k pogajanjem

Če se je administracija ukrajinskega predsednika previdno odzvala na osnutek načrta, ki nakazuje na znatne koncesije Moskvi, in dejala, da bo sodelovala z ZDA, to ne velja za nekatere ukrajinske uradnike. Ti so načrt označili za "absurden", "kapitulacijo" in dejanski konec obstoja Ukrajine kot neodvisne države.

"Zunaj okvira naše suverenosti, varnosti naših ljudi ali naših rdečih črt ne more biti nobenih odločitev - zdaj ali kdajkoli," je medtem zapisal glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bo predlagal "alternative" ameriškemu načrtu za končanje konflikta z Rusijo, ki velja za zelo ugodnega za Moskvo, in obljubil, da ne bo "izdal" ukrajinskih interesov. "Predstavil bom argumente, prepričeval bom, predlagal bom alternative," je v video nagovoru narodu dejal Zelenski.

Francoski časnik Le Figaro poroča, da so bili evropski voditelji ponovno izključeni iz razprav o mirovnem načrtu za Ukrajino. Da Američani EU niso uradno seznanili s svojimi predlogi, so potrdili tudi visoki predstavniki Bruslja.

"Evropski uniji ni bil uradno predstavljen noben načrt," je v Johannesburgu na vrhu G20 dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. "Objavljen je bil 28-točkovni načrt. O situaciji se bomo pogovorili tako z evropskimi voditelji kot z voditelji tukaj ob robu vrha G20. Za razpravo o zadevi bom stopila v stik tudi s predsednikom Zelenskim," je medtem izjavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Evropska unija bi podprla vsak mirovni načrt za Ukrajino, če bo zagotavljal trajen in pravičen mir ter bo vključeval tako Ukrajino kot EU, pa je ameriški načrt komentirala Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za zunanjo politiko.