Ameriški načrt za mir vzbudil pomisleke, Moskva Zelenskega poziva k pogajanjem

Če se je administracija ukrajinskega predsednika previdno odzvala na osnutek načrta, ki nakazuje na znatne koncesije Moskvi, in dejala, da bo sodelovala z ZDA, to ne velja za nekatere ukrajinske uradnike. Ti so načrt označili za "absurden", "kapitulacijo" in dejanski konec obstoja Ukrajine kot neodvisne države.
"Zunaj okvira naše suverenosti, varnosti naših ljudi ali naših rdečih črt ne more biti nobenih odločitev - zdaj ali kdajkoli," je medtem zapisal glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bo predlagal "alternative" ameriškemu načrtu za končanje konflikta z Rusijo, ki velja za zelo ugodnega za Moskvo, in obljubil, da ne bo "izdal" ukrajinskih interesov. "Predstavil bom argumente, prepričeval bom, predlagal bom alternative," je v video nagovoru narodu dejal Zelenski.
Francoski časnik Le Figaro poroča, da so bili evropski voditelji ponovno izključeni iz razprav o mirovnem načrtu za Ukrajino. Da Američani EU niso uradno seznanili s svojimi predlogi, so potrdili tudi visoki predstavniki Bruslja.
"Evropski uniji ni bil uradno predstavljen noben načrt," je v Johannesburgu na vrhu G20 dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. "Objavljen je bil 28-točkovni načrt. O situaciji se bomo pogovorili tako z evropskimi voditelji kot z voditelji tukaj ob robu vrha G20. Za razpravo o zadevi bom stopila v stik tudi s predsednikom Zelenskim," je medtem izjavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Evropska unija bi podprla vsak mirovni načrt za Ukrajino, če bo zagotavljal trajen in pravičen mir ter bo vključeval tako Ukrajino kot EU, pa je ameriški načrt komentirala Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za zunanjo politiko.
Kallasova je ob tem spomnila, da bi morale ameriške sankcije proti Rusiji začeti veljati še danes. "Upam, da ne bomo videli odločitve, da so te sankcije odložene, saj si Rusija prav to želi," je opozorila.
"Če se preprosto prepustite agresiji in jo sprejmete, s tem privabite še več agresije, kar je nevarno. To je nevarno ne le za nas v Evropi, ampak tudi za naše indo-pacifiške partnerje, saj se bodo vse države v okolici, ki bi morda imele apetit po ozemljih sosedov, naučile, da je to v redu, da se splača. To je nevaren trenutek za vse," je še dodala Kallasova.
Zelenski govoril z evropskimi voditelji
Zelenski se je sicer danes po telefonu slišal s francoskim predsednikom, nemškim kanclerjem in britanskim premierjem, vsi trije pa so mu zagotovili podporo. Kot so zapisali v kabinetu nemškega kanclerja Friedricha Merza, so voditelji pozdravili prizadevanja ZDA za končanje vojne, a ob tem opozorili, da bodo še naprej sledili cilju varovanja "vitalnih evropskih in ukrajinskih interesov na dolgi rok". Merz, Emmanuel Macron in Keir Starmer so se strinjali, da mora ukrajinska fronta, znana kot kontaktna črta med četami obeh strani, ostati izhodišče za kakršen koli dogovor. Poleg tega morajo ukrajinske oborožene sile ostati sposobne učinkovito braniti suverenost Ukrajine.
Ponovno so tudi potrdili, da "vsak sporazum, ki vpliva na evropske države, Evropsko unijo ali zvezo Nato, zahteva privolitev evropskih partnerjev ali soglasje med zavezniki".
Kremelj je medtem Zelenskega pozval, naj se pogaja "zdaj", namesto da Ukrajina tvega nadaljnjo izgubo ozemlja. "Bolje se je pogajati in to storiti zdaj. Maneverski prostor zanj (Zelenskega op. a.) se krči, ko izgublja ozemlje," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Zatrdil je, da Moskva še ni "uradno" prejela podrobnosti washingtonskega predloga za mir.
ZDA so pripravile osnutek mirovnega načrta za Ukrajino, v skladu s katerim naj bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk na vzhodu države, zmanjšal velikost svoje vojske in se zavezal, da se ne bo pridružil Natu. Rusiji, ki naj bi bila ponovno sprejeta v skupino G8, pa bi odpravili sankcije.
Osnutek načrta, ki ga je objavilo več tujih medijev, je vzbudil pomisleke, da odraža številne zahteve Moskve. Bela hiša je sicer zatrdila, da je ameriški mirovni načrt, ki sta ga pripravila posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff in ameriški državni sekretar Marco Rubio, dober za obe strani.