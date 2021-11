Ameriški novinar v Mjanmaru obsojen na enajst let zapora

37-letnega ameriškega novinarja Dannyja Fensterja, ki je bil glavni urednik spletne strani Frontier Myanmar, so maja letos pridržali na mednarodnem letališču Jangon. Je eden od številnih lokalnih novinarjev, ki so jih pridržali po februarskem vojaškem udaru. Po poročanju Frontierja je Fenster prej delal za Myanmar Now, neodvisno stran z novicami, ki je bila kritična do vojske vse od državnega udara. "Vse obtožbe so temeljile na obtožbi, da je delal za prepovedano medijsko hišo Myanmar Now. Danny je julija lani zapustil Myanmar Now in se naslednji mesec pridružil Frontierju, tako da je v času aretacije maja letos delal pri Frontierju več kot devet mesecev," so zapisali na spletni novičarski strani. "Sploh ni podlage, da bi Dannyja obsodili za te obtožbe."

Dannyjeva obsodba je bila izrečena le nekaj mesecev po tem, ko so v Mjanmaru aretirali japonskega samostojnega novinarja in ga obtožili širjenja lažnih novic. Yuki Kitazumi, ki je poročal za številne pomembne japonske novice, je bil eden redkih tujih novinarjev v Mjanmaru. Mjanmarske oblasti trdijo, da je kršil zakon, a so ga izpustili, ker je to zahtevala Japonska.