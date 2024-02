Ameriški obrambni minister na intenzivni negi, pooblastila prenesel na namestnico

Da je bil Austin zaradi "nujne težave z mehurjem" sprejet v bolnišnico, je Pentagon sporočil v nedeljo popoldne in dodal, da so o tem obvestili tudi druge visoke predstavnike obrambnega resorja v državi. Le nekaj ur pozneje so v novi izjavi javili, da je minister svoja pooblastila in dolžnosti prenesel na namestnico Kathleen Hicks.

Iz vojaške bolnišnice Walter Reed so kasneje sporočili, da so 70-letnega Austina po preiskavah sprejeli na enoto za intenzivno nego, kjer da je deležen podporne oskrbe in podrobnega nadzora. Težave z mehurjem naj sicer ne bi vplivale na pričakovano polno okrevanje. Njegova prognoza glede zdravljenja raka ostaja odlična, so javili zdravniki.