Reinaldo Dennes je bil obsojen na smrt zaradi umora, ker je leta 1996 med ropom prodajalne z diamanti v Houstonu ustrelil dve osebi, ena je umrla takoj, druga pa je podlegla poškodbam veliko pozneje. V četrtek so v državnem zaporu Huntsville Unit v Teksasu izvedli njegovo usmrtitev z injekcijo.

Pred izvršitvijo kazni je obsojenec prebral kratko izjavo in dejal, da je blagoslovljen, "ker pozna ljubezen nebeškega očeta". Kmalu po začetku postopka usmrtitve pa je Dennes začel glasno opozarjati na bolečine.

Po navedbah prič je zakričal, da ga neznosno boli desna noga, se pritoževal nad krči, med postopkom stokal in klel. "Pusti me, da grem, oče," je ponavljal, medtem ko mu je osebje poskušalo vbrizgati pomirjevalo.

Po poročanju Sky Newsa je osebje imelo pri nameščanju infuzije težave, saj sprva niso našli primerne vene, na koncu so mu igle vstavili v levo stopalo in vrat. Sam postopek usmrtitve je tako trajal več kot eno uro. Dennes je bil na bolniško posteljo privezan ob 18.04, za mrtvega pa so ga razglasili šele ob 19.08.

Tiskovna predstavnica teksaških zaporov Amanda Hernandez je pojasnila, da to ni prvi primer, ko so morali infuzijo namestiti na netipična mesta. Obenem je namignila, da je obsojenec morda pretiraval z opisi bolečin, saj naj bi se začel pritoževati še pred pravilnim vnosom smrtonosnega koktajla.

Dennes je bil obsojen zaradi ropa draguljarne v Houstonu leta 1996. Med ropom je ustrelil trgovca z diamanti Janosa Szucsa in varnostnika Davida Copelanda. Trgovec je umrl na kraju dogodka, Copeland pa je poškodbam podlegel nekaj let pozneje. Njegova vdova Janice Copeland je po usmrtitvi dejala, da je bila pravica po skoraj treh desetletjih vendarle izvršena.