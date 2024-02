Ameriški obveščevalci brez dokazov o širših povezavah med UNRWA in Hamasom

Cilj izraelskih pozivov k razpustitvi UNRWA je po njegovem mnenju sprememba dolgoletnih političnih parametrov za mir na okupiranem palestinskem ozemlju, ki sta jih določila Generalna skupščina in Varnostni svet ZN. "Namen pozivov je tudi odpraviti vlogo UNRWA pri zaščiti pravic palestinskih beguncev in pričevanju o njihovi stiski," je še dodal.

Ameriška obveščevalna služba ni našla dokazov o širših povezavah med UNRWA in Hamasom

Agencija je po obtožbah sicer nemudoma odpustila več uslužbencev in uvedla preiskavo. Zaradi izraelskih obtožb pa je več držav začasno zaustavilo financiranje agencije. Kot poroča Guardian, nedavno poročilo kaže, da ameriška obveščevalna služba dvomi o izraelskih trditvah o povezavah UNRWA-Hamas. Ocena ameriških obveščevalnih služb glede trditev Izraela, da so člani osebja agencije ZN za pomoč sodelovali pri napadu Hamasa 7. oktobra, je pokazala, da so nekatere obtožbe verodostojne, čeprav jih ni bilo mogoče neodvisno preveriti, dvomijo pa o obtožbah, da je organizacija širše povezana z militantnimi skupinami. Poročilo obveščevalne službe, ki je bilo objavljeno prejšnji teden, z nizko stopnjo zaupanja ocenjuje, da je v napadu sodelovala peščica osebja organizacije, kot pišejo ameriški mediji to pomeni, da ameriški obveščevalci menijo, da so obtožbe verodostojne, čeprav ne morejo neodvisno potrditi njihove resničnosti. Dvomijo pa o obtožbah, da agencija ZN s Hamasom sodeluje na širši način. V poročilu omenjajo, da čeprav se UNRWA usklajuje s Hamasom, da bi zagotovila pomoč in delovala v regiji, niso našli nobenih dokazov, ki bi nakazovali, da je sodelovala s skupino. Poleg tega v poročilu ugotavljajo, da Izrael ne mara organizacije UNRWA. V poročilu naj bi bilo tako zapisano, da je izraelska pristranskost kriva za napačno opredelitev velikega dela njihovih ocen o UNRWA.