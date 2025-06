Ameriški obveščevalci: Iran ne razvija jedrskega orožja

Izraelsko vodstvo, na čelu z Benjaminom Netanjahujem, je v dneh pred napadom opozorilo domačo in mednarodno javnost, da se Iran v svojem prizadevanju za pridobitev jedrskega orožja hitro približuje točki brez povratka. Ko je Izrael sprožil vojaško akcijo, v kateri je napadel vojaške in jedrske objekte ter vojaške poveljnike in jedrske znanstvenike, je izraelski preimer dejal, da z napadi poskušajo Iranu preprečiti izdelavo uničujočega orožja. Netanjahu je tudi trdil, da je Iran nameraval jedrsko orožje predati jemenskim Hutijevcem.

Toda ocene ameriških obveščevalnih služb so prišle do drugačnega zaključka – Iran ne le da aktivno ni izdeloval jedrskega orožja, ampak je bil tudi do tri leta oddaljen od tega, da bi ga lahko izdelal in in ga uporabil, so za CNN povedali štirje ljudje, seznanjeni z oceno obveščevalnih služb.

Po več dneh izraelskih zračnih napadov ameriški obveščevalni uradniki menijo, da je Izrael morda le za nekaj mesecev upočasnil iranski jedrski program. Čeprav je Izrael povzročil znatno škodo iranskemu objektu v Natanzu, kjer so centrifuge, potrebne za bogatenje urana, je drugi, močno utrjeni objekt za bogatenje v Fordowu ostal praktično nedotaknjen.

Izrael nima zmogljivosti, da bi poškodoval omenjeni objekt brez posebnega ameriškega orožja in zračne podpore, pravijo obrambni strokovnjaki. "Izrael lahko nadzoruje te jedrske objekte in jih onesposobi, če pa jih resnično želiš uničiti, je potrebeno ameriško vojaško sodelovanje," je dejal Brett McGurk, nekdanji visoki diplomat na Bližnjem vzhodu v času Trumpove in Bidenove administracije ter analitik CNN.