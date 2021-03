Ameriški obveščevalci: Rusija in Iran sta poskušala vplivati na volitve 2020

Ameriška obveščevalna skupnost je ocenila, da se je Rusija skušala vmešati v volitve leta 2020 z izvajanjem operacij, katerih namen je bil "očrniti kandidaturo predsednika Bidna in demokratsko stranko, podpreti nekdanjega predsednika Trumpa, spodkopati zaupanje javnosti v volilni proces in zaostriti družbenopolitične delitve v ZDA," so zapisali v novem poročilu urada direktorja nacionalne obveščevalne službe.

Poročilo obveščevalnih podatkov vsebuje doslej najobsežnejšo oceno tujih groženj volitvam leta 2020 in opisuje obsežne operacije tujih držav, vključno z Rusijo in Iranom, ki naj bi skušala spodkopati zaupanje v demokratični proces ter usmerjala napade na določene kandidate. Medtem ko poročilo ugotavlja, da se je v volitve poskušalo vplesti več tujih držav, hkrati tudi dodaja, da "nič ne kaže, da bi kateri koli tuji akter poskušal spremeniti kateri koli tehnični vidik volilnega postopka na volitvah v ZDA leta 2020, vključno z registracijo volivcev, oddajo glasov, glasovanjem tabeliranje ali poročanja o rezultatih."Ugotovitev zrcali poročila oddelka za domovinsko varnost, ki je že dan po novembrskih volitvah lani sporočil, da ne obstajajo dokazi, da bi kateri izmed držav uspelo vplivati na izide glasovanja. Glede ruskega vpletanja v ameriške volitve, poročilo izpostavlja "pooblaščence, povezane z rusko obveščevalno službo", ki so pomagali pri širjenju neutemeljenih trditev o Bidnu. "Ključni element moskovske strategije v tem volilnem ciklusu je bila uporaba pooblaščencev, povezanih z rusko obveščevalno službo, za spodbujanje vplivov na narativ - vključno z zavajajočimi ali neutemeljenimi obtožbami proti predsedniku Bidnu, ameriškim medijskim organizacijam, ameriškim uradnikom in uglednim ameriškim posameznikom." "V nasprotju z letom 2016 nismo zaznali ruskih kibernetskih prizadevanj za dostop do volilne infrastrukture," ugotavlja poročilo. Glede iranskega vmešavanja, poročilo opisuje tudi, kako je Iran izvedel "večplastno prikrito kampanjo vpliva" na volitve, piše CNN. Poročilo natančneje pravi, da so bila prizadevanja Irana "namenjena spodkopavanju možnosti ponovne izvolitve nekdanjega predsednika Trumpa, čeprav brez neposrednega spodbujanja njegovih tekmecev. V poročilu je omenja tudi Kitajska, vendar v povsem drugačnem kontekstu kot Rusija in Iran. Ugotovitev poročila sicer spodkopava trditve Trumpove administracije, da se je Peking vmešal v volitve, da bi Bidnu pomagal zmagati. Poročilo hkrati ugotavlja, da je bilo v obveščevalni skupnosti nekaj nasprotujočih si mnenj o prizadevanjih Kitajske.