Ameriški obveščevalci: Rusija načrtuje veliko invazijo na Ukrajino

Na rusko-ukrajinski meji že dalj časa vladajo napetosti zaradi premikov čet. Kiev in Washington Moskvo obtožujeta, da s kopičenjem vojaških sil v bližini meje z Ukrajino razkriva svoje načrte za splošno invazijo. Kot piše The Washington Post, Rusija od ZDA zahteva jamstvo, da se Ukrajina ne bo pridružila zvezi Nato in da se bo zavezništvo vzdržalo svojih aktivnosti na ukrajinskem ozemlju in v okolici. Zaostrovanje napetosti se dogaja ravno v dneh pred načrtovani virtualnim srečanje Joea Bidna in Vladimirja Putina .

Da ima "Rusija agresivne namene proti Ukrajini," je na evropski turneji poudaril ameriški državni sekretar Antony Blinken. Kot je dejal, bi invazija imela hude posledice. Blinknove izjave je zavrnil Putin, ki je dejal, da "Rusija nikogar ne ogroža".

Napetosti med na meji med Ukrajino in Rusijo se stopnjujejo že dalj časa. Obe strani se medsebojno obtožujeta za eskalacijo in trdita, da nasprotna stran ogroža mir v regiji in Evropi. Dodatne napetosti je povzročila tudi letošnja ruska odločitev za mobilizacijo rezervistov. V Moskvi svoje poteze zagovarjajo in trdijo, da gre za nujen ukrep pri modernizaciji ruskih sil.

"Ne vemo, ali se je Putin odločil za invazijo. Vemo, da lahko v kratkem času vzpostavi zmogljivosti za to, če se tako odloči," je dejal Blinken novinarjem dan pred srečanjem z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. "Pripraviti se moramo na vse nepredvidene situacije." Lavrov pa je ponovil Putinova opozorila glede ZDA in dejal, da se zaradi ameriških aktivnosti v regiji "scenarij nočne more vojaškega spopada vrača".

Omenjeni obveščevalni dokument tudi nakazuje, da ruske sile morda puščajo opremo v objektih za usposabljanje, kar bi potencialno omogočilo hiter začetek napada na Ukrajino. "Oprema lahko ostane na različnih območjih za usposabljanje, kar omogoča njeno hitro aktivacijo," dodaja dokument. Uradnik ukrajinske vlade je dejal, da so ruske vojaške vaje, ki so bile izvedene v začetku tega leta blizu ukrajinskih meja, pomagale ruskim silam vaditi za invazijo.

"Rusija je oblikovala udarne skupine blizu meja naše države, pripravila mobilizacijske ukrepe, logistično podporo skupin, in vadila transport večjih vojaških kontingentov, tudi po zraku iz notranjosti države na mejo z Ukrajino," je dejal neimenovani uradnik iz Kieva.

Kot navaja dokument, ki ga povzema ameriški časnik, ruska vlada bije tudi propagandno kampanjo proti ZDA. "Informacije v zadnjem mesecu kažejo na to, da somediji začeli forsirati vsebino, ki kleveta Ukrajino in Nato, deloma tudi zato, da bi pripisali krivdo za morebitno rusko vojaško posredovanje," je dejal ukrajinski uradnik.