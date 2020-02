Ameriški obveščevalci ugotavljajo, da skuša Rusija tudi na letošnjih volitvah pomagati Trumpu

New York Times poroča, da so predstavniki obveščevalnih agencij na zaslišanju v odboru za obveščevalne zadeve v predstavniškem domu kongresa povedali, da Rusija uporablja preizkušene metode iz leta 2016 – računalniške vdore, dezinformacije po družbenih medijih in poskuse vdora v volilne sisteme.

Poročilo obveščevalcev naj bi Trumpa tako zelo razjezilo, da je nahrulil vršilca dolžnosti nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Josepha Maguireja. Na njegov položaj bo imenoval trdnega zaveznika Richarda Grenella. Trump še vedno noče priznati, da so mu Rusi leta 2016 pomagali do zmage kljub preiskavam v ZDA, ki so to potrdile.

Trumpovi republikanci v odboru za obveščevalne zadeve naj bi skušali obveščevalce prepričati, da nimajo prav, ker je predsednik menda zelo trd do Rusije, vendar pa Trumpove izjave o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu in njegova prizadevanja, da za vpletanje v volitve leta 2016 okrivi Ukrajino, govorijo drugačno zgodbo.