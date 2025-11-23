Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ameriški odposlanec Kellogg: Smo tik pred koncem vojne

Ženeva, 23. 11. 2025 13.27 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
0

Posebni odposlanec ameriškega predsednika Keith Kellogg je prepričan, da ta teden predstavljeni ameriški načrt lahko konča vojno v Ukrajini. "To je okvir za dogovor," je dejal v pogovoru za televizijo Fox. Medtem je v Ženevo na pogovore o načrtu z ukrajinskimi in evropskimi predstavniki že prispel ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Končanje vojne je po besedah Kellogga vedno najtežje. "Smo tik pred tem," je dejal in pojasnil, da je treba nekaj stvari iz dokumenta v 28 točkah še razjasniti. "To je stvar pogajanj," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je najprej vztrajal, da se mora Kijev glede načrta izreči do četrtka, je v soboto dejal, da načrt ni njegova zadnja ponudba.

Volodimir Zelenski in Keith Kellogg
Volodimir Zelenski in Keith Kellogg FOTO: AP

Načrt po poročanju medijev med drugim predvideva, da bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjšal svojo vojsko in se zavezal, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.

V Ženevo je medtem prispel Rubio, ki bo skupaj s Trumpovim odposlancem Stevom Witkoffom sodeloval na pogovorih z ukrajinskimi in evropskimi predstavniki, ki so izrazili pomisleke v zvezi z načrtom.

Ukrajino naj bi v Ženevi zastopala vodja urada predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak ter svetovalec za nacionalno varnost Rustem Umerov.

Predsednik Zelenski je pred pogovori dejal, da ukrajinski predstavniki vedo, kako je treba braniti državo in kaj je nujno, da bi preprečili novo rusko ofenzivo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na pogovorih v Ženevi naj bi sodelovali tudi predstavniki EU, Francije in Nemčije, pa tudi predstavniki Velike Britanije in Kanade. "Ne obstaja scenarij, v katerem bi se pogajali o svobodi in dostojanstvu Ukrajine," je pred odhodom v Ženevo dejala namestnica francoskega obrambnega ministra Alice Rufo.

Da ameriški načrt potrebuje izboljšave, so v soboto ob robu vrha G20 v Južni Afriki poudarili voditelji evropskih držav, med njimi Nemčije, Francije in Velike Britanije, EU ter Kanade in Japonske. V skupni izjavi so opozorili, da se meje ne smejo spreminjati s silo, ter izrazili zaskrbljenost zaradi predlaganih omejitev ukrajinskih oboroženih sil.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je napovedal, da bo v ponedeljek ob robu vrha EU in Afriške unije v Luandi potekalo srečanje voditeljev članic EU, na katerem naj bi razpravljali o ameriškem mirovnem načrtu za Ukrajino.

rusija ukrajina dogovor vojna
Naslednji članek

COP30 razočaral, Kajfež Bogatajeva: Gre za neučinkovito sanjarjenje

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363