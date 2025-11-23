Ameriški odposlanec Kellogg: Smo tik pred koncem vojne

Ameriški predsednik Donald Trump , ki je najprej vztrajal, da se mora Kijev glede načrta izreči do četrtka, je v soboto dejal, da načrt ni njegova zadnja ponudba.

Končanje vojne je po besedah Kellogga vedno najtežje. "Smo tik pred tem," je dejal in pojasnil, da je treba nekaj stvari iz dokumenta v 28 točkah še razjasniti. "To je stvar pogajanj," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Načrt po poročanju medijev med drugim predvideva, da bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjšal svojo vojsko in se zavezal, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.

V Ženevo je medtem prispel Rubio, ki bo skupaj s Trumpovim odposlancem Stevom Witkoffom sodeloval na pogovorih z ukrajinskimi in evropskimi predstavniki, ki so izrazili pomisleke v zvezi z načrtom.

Ukrajino naj bi v Ženevi zastopala vodja urada predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak ter svetovalec za nacionalno varnost Rustem Umerov.

Predsednik Zelenski je pred pogovori dejal, da ukrajinski predstavniki vedo, kako je treba braniti državo in kaj je nujno, da bi preprečili novo rusko ofenzivo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na pogovorih v Ženevi naj bi sodelovali tudi predstavniki EU, Francije in Nemčije, pa tudi predstavniki Velike Britanije in Kanade. "Ne obstaja scenarij, v katerem bi se pogajali o svobodi in dostojanstvu Ukrajine," je pred odhodom v Ženevo dejala namestnica francoskega obrambnega ministra Alice Rufo.

Da ameriški načrt potrebuje izboljšave, so v soboto ob robu vrha G20 v Južni Afriki poudarili voditelji evropskih držav, med njimi Nemčije, Francije in Velike Britanije, EU ter Kanade in Japonske. V skupni izjavi so opozorili, da se meje ne smejo spreminjati s silo, ter izrazili zaskrbljenost zaradi predlaganih omejitev ukrajinskih oboroženih sil.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je napovedal, da bo v ponedeljek ob robu vrha EU in Afriške unije v Luandi potekalo srečanje voditeljev članic EU, na katerem naj bi razpravljali o ameriškem mirovnem načrtu za Ukrajino.