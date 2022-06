Ameriški pediater in klinični imunolog na TikToku razbija mite o opičjih kozah

Ameriški pediater in klinični imunolog dr. Zachary Rubin se vse od začetka pandemije covida-19 na družbenem omrežju TikTok bori proti lažnim novicam na področju medicine. Zdaj je svoje napore usmeril v razbijanje mitov o novem virusu, ki se širi po svetu - opičjih kozah. "Odločil sem se za uporabo TikToka, ker ponuja več možnosti, da na vprašanja odgovorim na oseben in kreativen način ter s tem pritegnem pozornost ljudi," je dejal za Euronews.

V enem od objavljenih video posnetkov se tako spopade z lažnim prepričanjem, da se lahko z opičjimi kozami okužijo le pripadniki LGBTIQ+ skupnosti. Večina do zdaj odkritih primerov novega virusa je bila namreč odkrita prav pri gejih in biseksualnih moških, ki so se z opičjimi kozami okužili po spolnem odnosu. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je dejala, da se je izbruh v Evropi najverjetneje razširil na dveh nedavnih rejvih, ki sta se odvila v Španiji in Belgiji.

Vendar pa zdravstvene oblasti poudarjajo, da je bolezni lahko potencialno izpostavljen vsakdo, ki je v stiku z okuženim, njegovimi oblačili ali drugimi predmeti, ki so bili v stiku z obolelim, kot je na primer rjuha. Na to opozarja tudi Rubin, ki ima na svojem TikTok profilu že več kot 160.000 sledilcev. "Ne moremo trditi, da gre za spolno prenosljivo bolezen, saj okužba z opičjimi kozami vključuje predvsem tesen stik," pravi ter poudarja, da je prav zato sklepanje, da se lahko z virusom okužijo le pripadniki gejevske skupnosti, popolnoma napačno in tudi stigmatizirajoče.