Ameriški plan B: drugi potni list

Kar so nekoč počeli le milijarderji in lastniki podjetij, zdaj pogosto preko shem za državljanstva počnejo tudi politično zaskrbljeni državljani.

V obdobju politične in naraščajoče globalne negotovosti vse več Američanov išče druge potne liste kot varnostni izhod pred prihodnjo nestabilnostjo. Po podatkih globalnih svetovalnih podjetij za državljanstvo in prebivališče, kot sta Latitude Group in Arton Capital, je povpraševanje državljanov ZDA po drugem potnem listu ali dolgoročnem bivanju v drugih državah v zadnjih letih močno naraslo.

Mednarodni svetovalec za davke in priseljevanje s sedežem na Poljskem David Lesperance je dejal, da so njegove ameriške stranke pogosto predstavniki ameriške LGBTIQ+ skupnosti, veliki politični donatorji in ljudje, ki jih skrbi ameriško politično ozračje.

"Bolje ga je imeti in ga ne potrebovati, kot pa ga potrebovati in ne imeti," je dejal poslovodni partner pri skupini Latitude Christopher Willis .

Iz podjetja Arton so poročali o 400-odstotnem povečanju števila strank v ZDA v prvih treh mesecih leta 2025 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2024, medtem ko so pri podjetju Latitude dejali, da se je število ameriških prošenj za drugo državljanstvo ali stalno prebivališče povečalo za 1000 odstotkov od leta 2020.

Finančni izdatek posameznika se razlikuje glede na program in lokacijo ter sega od samo 10.000 evrov do več kot enega milijona evrov. Vsi programi ne vodijo nujno do polnega državljanstva ali potnega lista, ponujajo pa pravico do prebivanja.

Portugalski zlati vizum in enakovredna grška shema denimo ponujata dolgoročno bivanje in pravico do svobode potovanja znotraj schengenskega območja EU, vendar državljanstva ne podelita takoj.

Portugalski program z minimalnimi zahtevami zagotavlja petletno pot do državljanstva. Podjetje Latitude je poročalo, da je 50 odstotkov strank iz ZDA trenutno izbralo portugalsko zlato vizo kot svojo najljubšo izbiro, sledijo Malta (25 odstotkov) in karibske države (15 odstotkov).