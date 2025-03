Rusi zavrnili 30-dnevno prekinitev ognja: 'Nič drugega kot sapa za ukrajinske vojake'

ZDA so v prizadevanjih za uveljavitev predloga prekinitve ognja v Ukrajini v Rusijo poslale svoje pogajalce. Njihovo pot v Moskvo je potrdil Kremelj, ki je obenem sporočil, da sta se že v sredo po telefonu pogovarjala svetovalca predsednikov obeh držav. Rusija naj bi predstavila pogoje za nadaljnje pogovore, a ob tem zavrnila ameriški predlog 30-dnevne prekinitve ognja v Ukrajini, na katerega so že pristali v Ukrajini.

Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov FOTO: Profimedia icon-expand

Potem ko je Ukrajina v torek pristala na ameriški predlog 30-dnevne prekinitve ognja v Ukrajini, je po poročanju Financial Times Rusija predlog zavrnila. Predlog naj bi zavrnili z utemeljitvijo, da si želijo dolgoročno mirovno rešitev. Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov je za državno televizijo dejal, da 30-dnevno premirje, predlagano po pogovorih med ZDA in Ukrajino, ni "nič drugega kot začasna sapa za ukrajinske vojake". Rusija naj bi od ZDA sedaj pričakovala, da pri nadaljnjih pogovorih upoštevajo stališča Rusije. Kot je dodal Ušakov, bo Putin še danes verjetno predstavil bolj specifično in vsebinsko oceno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Američani v Moskvi Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da so ameriški pogajalci že na poti v Rusijo na pogovore o premirju z Ukrajino, kar so danes potrdili tudi v Kremlju.

Steve Witkoff – ameriški pogajalec za Gazo in Ukrajino. FOTO: AP icon-expand

Okoli 10. ure je ruska državna agencija prek omrežja X javila, da je ameriška ekipa pogajalcev po podatkih Flightradar24 prečkala mejo z Rusijo. V ruski zračni prostor so vstopili prek Latvije. Flightradar24 je pripisal, da je bil let ameriške delegacije dopoldne najbolj spremljan let na njihovem zemljevidu.

Kdaj točno so Američani pristali v Moskvi, zaradi motenj GPS-a v okolici Moskve ni znano, so pojasnili pri Flightradar24.

"Pogajalci so na poti in urnik srečanj je usklajen," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Kdo sestavlja ameriško ekipo, ni navedel, je pa Bela hiša pred tem za ta teden napovedala obisk Trumpovega za Gazo in Ukrajino pristojnega svetovalca Steva Witkoffa v Moskvi. Glede na poročanje ruskih tiskovnih agencij je že pristal v ruski prestolnici.

Letalo ameriške delegacije na moskovskem letališču FOTO: Profimedia icon-expand