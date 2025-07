Ameriški pogodbeniki streljali v lačne ljudi, ki so prišli po kruh

Ameriški pogodbeniki, ki varujejo centre za distribucijo pomoči v Gazi, uporabljajo pravo strelivo, solzivec in šokerje, medtem ko lačni Palestinci prosijo za hrano, razkrivajo posnetki, ki jih je pridobila tiskovna agencija Associated Press.

Begunci v Gazi FOTO: AP icon-expand

Za AP sta pod zagotovilom anonimnosti spregovorila dva ameriška pogodbenika in razkrila prakse, ki se jih poslužujejo tuji plačanci na območju Gaze. Povedala sta, da je bilo najeto varnostno osebje pogosto nekvalificirano, nepreverjeno in močno oboroženo. Prav tako so pri svojem početju imeli proste roke. Njuni kolegi so redno metali solzivec na begunce, prav tako pa so za razganjanje množic uporabljali prave naboje in jih streljali v vse smeri – tudi v množico. V vsaj enem primeru je bil nekdo zadet. "Nedolžni ljudje so bili poškodovani. Hudo. Nepotrebno," je dejal eden od pogodbenikov. Dejal je, da ameriško osebje na lokacijah spremlja tiste, ki prihajajo iskat hrano, in dokumentira vse, ki se jim zdijo "sumljivi". Povedal je, da te informacije delijo z izraelsko vojsko. Videoposnetki, ki jih je posredoval eden od izvajalcev, prikazujejo na stotine Palestincev, ki se gnetejo med kovinskimi vrati in prosijo za pomoč sredi zvoka krogel, šok granat in solzivca, poroča AP. Drugi videoposnetki vključujejo pogovor med angleško govorečima moškima, ki razpravljata o tem, kako razgnati množice, in se medsebojno spodbujata ob streljanju.

Pričevanja izvajalcev v kombinaciji z videoposnetki, internimi poročili in besedilnimi sporočili, ki jih je pridobila agencija AP, ponujajo redek vpogled v Humanitarno fundacijo za Gazo (GHF), novo ustanovljeno, "skrivnostno" ameriško organizacijo, ki jo podpira Izrael pri oskrbovanju Gaze s hrano in drugo pomočjo. Ameriška vlada je prejšnji mesec fundaciji obljubila 30 milijonov dolarjev sredstev za nadaljevanje operacij. Gre za prvo javno donacijo skupini. Njeni drugi viri financiranja ostajajo v senci. AP ob tem dodaja, da ne more neodvisno preveriti navedb izvajalcev. Tiskovni predstavnik podjetja Safe Reach Solutions, logističnega podjetja, ki ga je GHF najelo kot podizvajalca, je za AP povedal, da na nobeni od njihovih lokacij doslej ni bilo hujših poškodb. V posameznih incidentih so varnostniki streljali s pravimi naboji v tla in stran od civilistov, da bi pritegnili njihovo pozornost. To se je zgodilo v zgodnjih dneh na "vrhuncu obupa, ko so bili ukrepi za nadzor množice potrebni za varnost civilistov", je dejal tiskovni predstavnik.

Več kot dva milijona Palestincev v Gazi živi v katastrofalnih humanitarnih razmerah. Od Hamasovega vdora na ozemlje pod nadzorom Izraela 7. oktobra 2023 Izrael že 21 mesecev bombardira in oblega Gazo, trpljenje civilnega prebivalstva v bombardiranju, lakoti in popolnem sesutju infrastrukture pa je težko izmerljivo. Izrael je do nastopa GHF blokiral dostavo hrane, vode in zdravil v Gazo, z obrazložitvijo, da Hamas krade pomoč. Izrael z GHF želi nadomestiti humanitarni sistem ZN. Po podatkih ministrstva za zdravje Gaze je bilo od izbruha vojne ubitih več kot 57.000 Palestincev, velika večina civilistov. GHF je registrirana v Delawaru in ustanovljena februarja za distribucijo humanitarne pomoči v Gazi. Trdijo, da so do sedaj razdelili že več kot 50 milijonov obrokov v Gazi. Palestinci pravijo, da izraelske čete od začetka delovanja lokacij GHF pred več kot mesecem dni skoraj vsak dan streljajo na množice na cestah, ki vodijo do distribucijskih točk skozi izraelska vojaška območja. Po navedbah ministrstva za zdravje Gaze in prič je bilo ubitih več sto ljudi, več sto pa ranjenih.

Izraelska vojska se je v odgovor odzvala s trditvijo, da gre le za opozorilne strele in preiskuje poročila o žrtvah med civilisti. Zanika namerno streljanje na nedolžne civiliste in pravi, da preučuje, kako zmanjšati "trenje s prebivalstvom" na območjih okoli distribucijskih centrov. Palestinci, ki prihajajo na lokacije, pravijo, da so ujeti med izraelskim in ameriškim ognjem, je dejal izvajalec, ki je z AP delil videoposnetke. "Prišli smo sem, da bi dobili hrano za svoje družine. Nimamo ničesar," so besede, ki jih je slišal od Palestincev. Ves čas vojne je distribucijo pomoči zaznamoval kaos, navaja AP. Tolpe so plenile tovornjake s pomočjo, ki so potovali v distribucijske centre, obupani ljudje pa so tovornjake razkladali, še preden so ti prispeli na cilj. V začetku tega meseca je bilo med čakanjem na vstop tovornjakov ZN in komercialnih tovornjakov na ozemlje ubitih najmanj 51 in ranjenih več kot 200 Palestincev. Izraelska vojska je potrdila, da je med streljanjem izraelskih vojakov v množico umrlo več ljudi in obljubila preiskavo. AP se je pogovarjal z dvema izvajalcema za podizvajalsko podjetje UG Solutions, ki varuje distribucijska mesta. Povedala sta, da so bili pri skoraj vsaki distribuciji uporabljeni naboji, šok granate in solzivec, tudi če ni bilo grožnje.

