Ameriški policist ustrelil nosečnico, ki je med obravnavo skušala pobegniti

Dva policista, ki sta pred tem na parkirišču v Krogerju pomagala vozniku, ki se je zaklenil v avtomobil, ko jim je uslužbenec trgovine dejal, da naj bi ženska ukradla steklenice alkohola in stekla proti avtu, poročajo tuji mediji.

21-letna Ta'Kiya Young je bila v sedmem mesecu nosečnosti, ko jo je ameriški policist 24. avgusta med streljanjem ubil, je sporočila njena družina. Youngova je bila sicer že mati dveh fantkov, starih šest in tri leta.

Ko začne policist udarjati po avtomobilskem oknu, ga Youngova vpraša, ali jo bo ustrelil. In moški nato vanjo uperi pištolo ter zavpije, naj izstopi iz avtomobila. Vendar pa 21-letnica njegovega ukaza ni upoštevala, namesto tega je z avtomobilom speljala proti policistu, ki je stal pred njenim avtomobilom. Iz pištole pa nato skozi vetrobransko steklo proti voznici poleti krogla.

Policisti pravijo, da so noseči ženski nemudoma nudili prvo pomoč, vendar sta tako ona kot tudi njen še ne rojeni otrok umrla v bolnišnici. "To je bila tragedija. Družina gospe Young je razumljivo zelo vznemirjena in užaloščena," je dejal načelnik policije Blendon John Belford. Njena družina je sicer prepričana, da bi se lahko policist izognil streljanju.

Na parkirišču, kjer je prišlo do streljanja, sta bila sicer v času dva policista - poleg tistega, ki je streljal, še eden. Po incidentu so oba poslali na administrativni dopust, vendar se je moški, ki v dogodku ni streljal, že vrnil na dolžnost.

Policijski oddelek mesta Blendon je urad za kriminalistične preiskave generalnega državnega tožilca Ohia zaprosil, naj dogodek razišče.