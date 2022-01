Ameriški policisti na letališču v San Franciscu ustrelili oboroženega moškega

Kot je za ameriške medije povedal tiskovni predstavnik letališča v San Franciscu Doug Yakel , se je celotno dogajanje začelo ob 7.30 zjutraj po lokalnem času, ko so policijo obvestili, da je na letališču oborožen moški. Policisti so sicer skušali situacijo razrešiti brez nasilja, a kot pravijo, je moški še naprej izkazoval grozeče vedenje.

Da bi moškega onesposobili, so nato proti njemu izstrelili več opozorilnih strelov, vendar pa se je moški še naprej približeval policiji. Nato so vanj izstrelili smrtni naboj.

Moški je bil po poročanju medijev oborožen z dvema pištolama, celoten incident pa se je zaključil v dobri uri. Med streljanjem je bila lažje poškodovana še ena oseba, ki se je v tem času zadrževala na območju, a so jo po zdravstveni oskrbi rane izpustili iz bolnišnice.

Med celotnim dogajanjem so začasno ustavili potovanja z in na letališče, potniki pa so bili preusmerjeni na druga varna območja.