Ameriški policisti s solzivcem poškropili devetletno deklico

Predstavnik policije Andre Anderson je povedal, da je bila deklica v hudi duševni stiski, grozila naj bi, da bo ubila svojo mater in samo sebe. Posredovali so policisti, ki so deklico vklenili v lisice, nato pa so jo poskušali strpati v avto. Ker se je upirala, so jo poškropili s solzivcem, je razvidno s posnetka kamere, ki jo je imel pri sebi eden od policistov.

Policija v Rochestru je zatrdila, da je bila uporaba lisic in razpršila s solzivcem potrebna zaradi varnosti deklice. Županja Lovely Warren je obsodila prekomerno uporabo sile nad otrokom in obljubila notranji pregled metod delovanja organov pregona."Na podlagi tega videa je jasno, da moramo narediti več v podporo našim otrokom in družinam," je v nedeljo dejala županja Warrenova.

Rochester se je že drugič v manj kot letu dni znašel v središču pozornosti ameriške javnosti zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi. Marca lani je pod policijskimi rokami umrl Daniel Prude, ki je imel prav tako duševne težave.

Policisti so 41-letniku med aretacijo na glavo nataknili vrečo, ga podrli na tla in dušili. Po dveh minutah pritiskanja glave ob tla se ni več premaknil. Padel je v komo, teden dni kasneje pa je zaradi posledic aretacije umrl, ko so ga odklopili z naprav, ki so ga umetno ohranjale pri življenju.