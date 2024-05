Ameriški poslovnež napovedal novo ekspedicijo s podmornico do razbitin Titanika

Skupaj s soustanoviteljem podjetja Triton Submarines Patrickom Laheyjem naj bi se s potopnim plovilom za dve osebi potopila več kot 3700 metrov globoko do mesta razbitin ladje, ki se je 14. aprila 1912 zaletela v ledeno goro ter dve uri in 40 minut pozneje potonila.

Lahey je tako že zasnoval plovilo Triton 4000/2 Abyssal Explorer, vredno 18 milijonov evrov. Po Connorjevih besedah lahko to plovilo večkrat opravi takšno potovanje, saj da so ga načrtovali več kot desetletje. "Te podmornice ne bi mogli zgraditi pred petimi leti, saj nismo imeli pravih materialov in tehnologije," je Connor povedal za The Wall Street Journal.

Odločitev, da se podata proti morskemu dnu, sta utemeljila z besedami, da želita dokazati, da je podvodno pot mogoče opraviti tudi brez nesreče in pri tem navezala na lansko junijsko nesrečo podmornice Titan, v kateri je umrlo vseh pet oseb, ki so bile v njej, vključno z direktorjem družbe OceanGate.

Oba podjetnika verjameta, da je njuno plovilo zgrajeno boljše in varnejše od omenjene implodirane podmornice. Kdaj se bosta podala globoko v morje, Connor sicer še ni razkril.