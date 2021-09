Ameriški poslovnež osupnil ekonomiste po svetu

Izjemna in predvsem učinkovita praksa ameriškega podjetnika, ki je pritegnila pozornost ekonomistov po vsem svetu. Pred petimi leti je direktor vsem zaposlenim, približno 200 jih je, pošteno dvignil plače in jih skoraj povsem izenačil s svojo. Danes so vsi delavci zadovoljni, saj imajo svoje hiše in avtomobile, ob tem pa so brez vseh finančnih skrbi. In podjetje je doživelo pravi 'baby boom'. Kar 66 dojenčkov so spravili na svet.