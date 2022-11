Ameriški predsednik dopolnil 80 let

Ameriški predsednik Joe Biden bo svoj rojstni dan začel v Washingtonu z zajtrkom, ki ga bo gostila prva dama Jill Biden , je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre . Pričakuje se, da bodo navzoči člani Bidnove družine, ki so že v mestu in praznujejo poroko njegove vnukinje, ki je v soboto potekala v Beli hiši.

Pred morebitno ponovno izvolitvijo je predsednik dobil nov zagon, saj mu je v senatu uspelo ohraniti demokratsko večino in preprečiti zgodovinske politične tokove odmevnega republikanskega vala v kongresu. Njegov nekoliko mlajši predhodnik Donald Trump je bil deležen tudi mlačne politične podpore, ko je objavil svojo nedavno odločitev, da bo leta 2024 kandidiral za predsednika. Toda Bidnu ni uspelo preprečiti zaskrbljenosti volivcev glede njegove starosti, saj so dobesedna spotikanja in zmedenost včasih okrepile zaskrbljenost glede njegovega zdravja in mentalne ostrine.

Predsednik pa pravi, da bi morali volivci, ki jih skrbi njegova starost, videti njegove dosežke od prevzema funkcije. "No, skrbi jih, ali lahko kaj naredim ali ne. Poglejte, kaj sem naredil," je Biden oktobra povedal Jaku Tapperju za CNN. "Imenujte mi predsednika v novejši zgodovini, ki je naredil toliko kot jaz v prvih dveh letih."

Biden je prejšnji mesec dejal, da čeprav ni sprejel uradne odločitve o kandidaturi za ponovno izvolitev leta 2024, namerava to storiti. Vendar je že prej povedal, da je to odločitev, o kateri se bosta on in njegova družina odločili skupaj. In sobotna poroka je nekakšen začetek za tesno povezana Bidnova, da začneta resne razprave o tem, ali naj se poteguje za drugi mandat. Če bi Biden kandidiral in ponovno zmagal, bi bil ob koncu svojega drugega mandata star 86 let.