Ameriški predsednik Joe Biden padel med vkrcanjem na letalo

Ameriški predsednik Joe Biden se je med vkrcanjem na predsedniško letalo dvakrat spotaknil in v tretje padel ter se udaril v koleno. 78-letni ameriški predsednik se kljub temu ni vdal in je nadaljeval pot po stopnicah do vhoda v letalo, še pred tem pa je salutiral.

Najstarejši ameriški predsednik Joe Biden se je iz Bele hiše odpravil v Atlanto, kjer se s podpredsednico Kamalo Harris udeležuje obiska pri predstavnikih azijske skupnosti v mestu, ki ga še vedno pretresa nedavni strelski pokol, v katerem je umrlo osem ljudi, med njimi šest žensk azijskega porekla. Bidnov padec sicer še dodatno spodbuja kritike in ugibanja tistih, ki dvomijo o predsednikovi sposobnosti za opravljanje najpomembnejše politične funkcije v državi. Približno polovica Američanov namreč ni prepričana v to, da je Biden v "zadovoljivi fizični in psihični kondiciji", tretjina pa je zaskrbljena, ker predsednik še ni sklical nobene novinarske konference. Bela hiša je sicer sporočila, da se bo Bidnov prvi nastop pred predstavniki medijev zgodil 25. marca, na njegov 65. dan vladanja. Biden se je sicer poškodoval tudi novembra lani, ko je utrpel počeno kost na desnem stopalu, ki si ga je poškodoval med igro s psom Majorjem. Več tednov je nato moral nositi posebno opornico. Ameriški predsednik je v četrtek napovedal, da bo danes po 58 dneh vladanja slavil uresničitev cilja 100 milijonov cepljenj proti novemu koronavirusu v prvih 100 dnevih vladanja, ki si ga je zadal pred nastopom položaja 20. januarja. Zaradi tega bodo lahko ZDA zdaj s cepivi pomagale Kanadi in Mehiki. icon-expand