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Ameriški prevzem venezuelske nafte? Trump sklenil 100-letni dogovor

Caracas, 29. 08. 2026 08.21 pred 26 minutami 3 min branja 14

Avtor:
N.V.
Naftna industrija v Venezueli

ZDA so dosegle nov dogovor z Venezuelo, tak, ki jim omogoča nadzor nad več kot 65 milijardami sodov z nafto, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Dogovor je pozdravila tudi začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez in dejala, da naj bi ta "pomagal pri gospodarskem okrevanju njene države".

"Ta zgodovinska transakcija VEČ KOT PODVAJA ameriške zaloge nafte, močno povečuje našo oskrbo z nafto in bo občutno znižala cene goriva za vse Američane," je Trump objavil na družbenih omrežjih.

Trump je napovedal, da bo izkoristil venezuelske zaloge, ki so največje na svetu, potem ko so ZDA letos zajele takratnega predsednika Nicolása Madura, v zadnjem času pa je bil še pod večjim pritiskom zaradi povišanih cen goriva, ki so narasle kot posledica konflikta z Iranom.

Dogovor je pohvalil tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio in ga označil za "veliko zmago tako za ameriško kot venezuelsko ljudstvo". "Za venezuelsko ljudstvo bo ta dogovor prinesel skoraj 100 milijard dolarjev zasebnih naložb, podprl na tisoče dobro plačanih delovnih mest in spodbudil obnovo venezuelskega gospodarstva," je Rubio zapisal na družbenih omrežjih.

Venezuelska nafta
Venezuelska nafta
FOTO: AP

Trump je v svoji objavi navedel, da sta Rubio in obrambni minister Pete Hegseth dogovor z venezuelskim vodstvom dosegla "v partnerstvu z zasebnim sektorjem".

Partnerstva ni podrobneje pojasnil, prav tako ni navedel morebitnih zavez in pogojev, ki bi jih morale ZDA izpolniti v okviru dogovora. Zatrdil pa je, da je bil sporazum dosežen brez stroškov za ameriške davkoplačevalce, piše BBC.

Dogovor predvideva razvoj 17 strateških naftnih polj z dokazanimi zalogami v višini 65 milijard sodov, pa tudi "več kot 100 milijard dolarjev naložb in več kot 209 milijard dolarjev davkov za državo", je dejala Rodriguez. "Te naložbe ne bodo prispevale le k obnovi in posodobitvi naše industrije, temveč tudi h gospodarski rasti naše države, energetski varnosti naše hemisfere in večjemu ravnovesju na mednarodnih trgih."

V skladu z dogovorom bo ameriška vlada obdržala 55-odstotni nadzor nad skupnim podjetjem z "izkušenim zasebnim upravljavcem v Venezueli", je za CBS News povedal ameriški predstavnik. Po njegovih besedah je Rodriguez podjetju podelila 100-letno koncesijo za upravljanje naftnih polj.

Trump je navedel le malo podrobnosti o tem zelo nenavadnem sporazumu, ki ZDA očitno podeljuje neposreden nadzor nad suverenimi naravnimi viri tuje države. Zdi se tudi, da je dogovor širši od nadzora nad prihodki od iraške nafte, ki ga je po strmoglavljenju Sadama Huseina v ameriški invaziji leta 2003 izvajala začasna koalicijska oblast pod vodstvom ZDA.

Ni pa jasno, ali bi se venezuelski sporazum lahko soočil s pravnimi in ustavnimi izzivi v tej južnoameriški državi. Uradno besedilo dogovora med Washingtonom in Caracasom še ni bilo objavljeno.

Spomnimo

Predsednika Madura in njegovo ženo Cilijo Flores so 3. januarja v operaciji ameriških specialnih enot, ki jo je odobril Trump, zajele ameriške sile. V urah po operaciji je Trump dejal, da bo njegova administracija vodila Venezuelo, dokler ne bo mogoče izvesti "varnega, ustreznega in premišljenega prehoda oblasti", ter dodal, da bodo ZDA za nedoločen čas nadzorovale prodajo venezuelske nafte.

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Venezuela ima največje dokazane zaloge nafte na svetu, ocenjene na 303 milijarde sodov. Vendar je proizvodnja od vrhunca konec 90. let močno upadla.

Trump je ameriške naftne družbe pozval, naj vložijo vsaj 100 milijard dolarjev v obnovo venezuelske naftne industrije.

Prav tako je zatrdil, da imajo ZDA pravico do venezuelske nafte, potem ko je dejal, da je Venezuela v preteklosti "enostransko zasegla in prodala ameriško nafto, ameriško premoženje in ameriške naftne ploščadi, kar nas je stalo milijarde in milijarde dolarjev".

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KOMENTARJI14

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yolli
29. 08. 2026 09.15
Za ZDA bo poskrbel..Oz.....je že....vprašajmo se če so naši EU voditelji poskrbeli za Evropo ??
Odgovori
0 0
Bananistanec
29. 08. 2026 09.12
Vse verjamem, razen da je to dogovor, ki bo prinesel kaj dobrega Venezueli
Odgovori
+5
5 0
boslo
29. 08. 2026 09.11
Dogovor je pozdravila tud Venezuelska stran
Odgovori
-2
0 2
Lux_43
29. 08. 2026 09.08
Neeeee, a ne veste, za folk se jim gre? Izvoz demokracije pa to. Ja.
Odgovori
-1
1 2
duhccc
29. 08. 2026 09.05
ceprav je mal posebn in se usaja tja k ni treba se vseno dela dobre stvari za ameriko ...
Odgovori
-1
3 4
poper00
29. 08. 2026 09.16
Ja vsako državo,ki kaj ima bo enostavno prisilil v 100 letni dogovor.To se imenuje ropanje in je obravnavano kot zločin.
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
29. 08. 2026 09.02
Ameriska kraja kot to delajo povsod.
Odgovori
+9
11 2
grumf
29. 08. 2026 09.02
Najbrž gverila čez 5 let?
Odgovori
+6
7 1
Pametna glavca
29. 08. 2026 09.01
Ogabno
Odgovori
+9
10 1
mataX
29. 08. 2026 08.59
GROZLJIVKA!!!
Odgovori
+7
8 1
razgledanec
29. 08. 2026 08.58
In to je posteno ko kradejo nafto drugim nobene sankcije nic proti ameriki
Odgovori
+11
13 2
NeXadileC
29. 08. 2026 08.56
100 let je pri Trumpu, zelo relativen pojem. Lahko že jutri poteče.
Odgovori
+5
9 4
ptuj.si
29. 08. 2026 08.54
💪💪
Odgovori
-5
3 8
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