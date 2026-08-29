Ameriški prevzem venezuelske nafte? Trump sklenil 100-letni dogovor

"Ta zgodovinska transakcija VEČ KOT PODVAJA ameriške zaloge nafte, močno povečuje našo oskrbo z nafto in bo občutno znižala cene goriva za vse Američane," je Trump objavil na družbenih omrežjih. Trump je napovedal, da bo izkoristil venezuelske zaloge, ki so največje na svetu, potem ko so ZDA letos zajele takratnega predsednika Nicolása Madura, v zadnjem času pa je bil še pod večjim pritiskom zaradi povišanih cen goriva, ki so narasle kot posledica konflikta z Iranom. Dogovor je pohvalil tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio in ga označil za "veliko zmago tako za ameriško kot venezuelsko ljudstvo". "Za venezuelsko ljudstvo bo ta dogovor prinesel skoraj 100 milijard dolarjev zasebnih naložb, podprl na tisoče dobro plačanih delovnih mest in spodbudil obnovo venezuelskega gospodarstva," je Rubio zapisal na družbenih omrežjih.

Venezuelska nafta FOTO: AP

Trump je v svoji objavi navedel, da sta Rubio in obrambni minister Pete Hegseth dogovor z venezuelskim vodstvom dosegla "v partnerstvu z zasebnim sektorjem". Partnerstva ni podrobneje pojasnil, prav tako ni navedel morebitnih zavez in pogojev, ki bi jih morale ZDA izpolniti v okviru dogovora. Zatrdil pa je, da je bil sporazum dosežen brez stroškov za ameriške davkoplačevalce, piše BBC. Dogovor predvideva razvoj 17 strateških naftnih polj z dokazanimi zalogami v višini 65 milijard sodov, pa tudi "več kot 100 milijard dolarjev naložb in več kot 209 milijard dolarjev davkov za državo", je dejala Rodriguez. "Te naložbe ne bodo prispevale le k obnovi in posodobitvi naše industrije, temveč tudi h gospodarski rasti naše države, energetski varnosti naše hemisfere in večjemu ravnovesju na mednarodnih trgih." V skladu z dogovorom bo ameriška vlada obdržala 55-odstotni nadzor nad skupnim podjetjem z "izkušenim zasebnim upravljavcem v Venezueli", je za CBS News povedal ameriški predstavnik. Po njegovih besedah je Rodriguez podjetju podelila 100-letno koncesijo za upravljanje naftnih polj. Trump je navedel le malo podrobnosti o tem zelo nenavadnem sporazumu, ki ZDA očitno podeljuje neposreden nadzor nad suverenimi naravnimi viri tuje države. Zdi se tudi, da je dogovor širši od nadzora nad prihodki od iraške nafte, ki ga je po strmoglavljenju Sadama Huseina v ameriški invaziji leta 2003 izvajala začasna koalicijska oblast pod vodstvom ZDA. Ni pa jasno, ali bi se venezuelski sporazum lahko soočil s pravnimi in ustavnimi izzivi v tej južnoameriški državi. Uradno besedilo dogovora med Washingtonom in Caracasom še ni bilo objavljeno.

Spomnimo

Predsednika Madura in njegovo ženo Cilijo Flores so 3. januarja v operaciji ameriških specialnih enot, ki jo je odobril Trump, zajele ameriške sile. V urah po operaciji je Trump dejal, da bo njegova administracija vodila Venezuelo, dokler ne bo mogoče izvesti "varnega, ustreznega in premišljenega prehoda oblasti", ter dodal, da bodo ZDA za nedoločen čas nadzorovale prodajo venezuelske nafte.