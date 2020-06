Ameriški protesti proti policijskemu nasilju množični, a večinoma mirni

V Washingtonu so množice protestirale tudi v okolici Bele hiše, ki je dodatno zagrajena z novim krogom žičnate ograje. Natančnih številk o udeležencih ni, ocene pa se gibajo od 100.000 do milijona ljudi. Protestniki so se zbrali tudi na na novo preimenovanem trguČrna življenja štejejo nedaleč od Bele hiše, za kar je poskrbela županja Muriel Bowser, ki je dala z geslom gibanja proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi popisati tudi bližnje ulice.

Protesti so do večera potekali mirno, nadzirali so jih policisti brez polne bojne opreme, vendar pa se je okrog Bele hiše zbralo več sto ali tisoč uniformirancev brez posebnih oznak, ki so imeli čelade, ščite in drugo opremo proti protestnikom.

V New Yorku se je v soboto večtisočglava množica odpravila iz Brooklyna čez istoimenski most na Manhattan, iz Harlema je krenila podobno velika reka ljudi proti jugu do Greenwich Villagea. Protesti z glasbo, prepevanjem in skandiranjem gesel proti policijskemu nasilju in pozivi k reformam so potekali na trgih Union, Foley in Washington Square Parku, organizatorji različnih skupin so udeležencem delili hrano, prvo pomoč in v vročem in vlažnem dnevu predvsem vodo.

Popoldne je proteste v New Yorku prekinil hud poletni naliv in do policijske ure so se zadeve večinoma umirile. Newyorški župan Bill de Blasio je sicer ohranil policijsko uro po 20. uri še najmanj do današnjega večera, čeprav se je ropanje in uničevanje v mestu večinoma ustavilo, trgovine in lokali pa so zadelani z lesenimi ploščami. Protesti so sedaj mirni, še vedno pa množični.